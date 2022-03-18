受惠「財爺Plan」樓價回穩　CCL按周升0.49%報180.75點　料短期走勢有限度下調

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，財政預算案放寬按保，刺激今周CCL七大指數回升。中原城市領先指數CCL最新報180.75點，按周升0.49%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.30點，按周升0.60%。CCL（中小型單位）報180.38點，按周升0.58%。CCL（大型單位）報182.67點，按周升0.06%。

黃良昇指，上周四大整體指數齊反彈，乃技術性。本周齊回升，乃政策性，效果持續，短期卻受阻於疫情未退。四大整體指數齊升2周，結束了早前4周齊跌，CCL短暫重上180點水平。近2周，CCL累升0.93%，CCL Mass累升0.98%，CCL（中小型單位）累升0.92%，CCL（大型單位）累升0.95%。隨疫情過去，樓價可望見底回穩。CCL短期走勢仍然下調，但相信調整幅度有限，目標繼續下試176點低位。3月17日美國宣佈加息0.25厘，對本港樓市的影響，將於4月上旬公佈的CCL中反映。

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四區方面，本周三區升一區跌。新界西CCL_Mass報172.06點，按周升1.26%，連升2周共3.36%。港島CCL_Mass報185.29點，按周升1.19%，連升3周共2.03%。新界東CCL_Mass報193.53點，按周升0.51%，終止4周連跌。九龍CCL_Mass報173.73點，創55周（即2021年2月後）新低，按周跌0.30%，連跌3周共3.23%。

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