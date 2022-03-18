【韓國經濟】三文魚批發價較3周前暴漲87%　韓國計劃啓動水產應急儲備

▲ 俄羅斯入侵烏克蘭威脅到能源和食品的關鍵供應，三文魚也受到影響。

俄羅斯入侵烏克蘭威脅到能源和食品的關鍵供應，三文魚也受到影響。禁止飛越俄羅斯領空的禁令，迫使挪威養殖的三文魚繞道前往亞洲，增加貨運成本並最終推高零售價格。

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據韓媒報道，俄羅斯是韓國的第二大水產品進口國，由於挪威產活三文魚主要經由俄羅斯的航班進口，而俄羅斯關閉領空後航班需要繞行，進口三文魚的價格也在航空運費的壓力之下急漲。

目前，韓國活三文魚每公斤批發價為24500韓圓（約158港元），較3周前暴漲87%。在首爾的一間任加三文魚餐廳，因供應短缺，特色菜三文魚蓋飯不得不停售。不少餐廳店主被迫做出艱難的決定，包括提高價格和取消菜單。帝王蟹價格也受到重創，因為9成以上產品從俄羅斯進口。

改從澳洲塔斯曼尼亞進口三文魚

為應對供應短缺，韓國各大超市紛紛改從其他地方進口水產。E-mart正尋求進口智利冷凍三文魚；Homeplus已轉向澳洲的塔斯曼尼亞州（Tasmanian）三文魚，而樂天超市（LOTTE Mart）將從4月開始改售塔斯馬尼亞和蘇格蘭三文魚。

韓國政府相關部門發言人表示，目前正監測水產的價格動向，打算在必要時啓動應急儲備。

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責任編輯：李智美