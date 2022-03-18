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【俄烏大戰】俄羅斯能源巨擘Transneft遭黑客攻擊　洩露79GB數據

科技 17:20 2022/03/18

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全球不少資訊科技（IT）專家和黑客也隨即聯手合作，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

俄羅斯2月24日起對烏克蘭採取軍事行動，全球不少資訊科技（IT）專家和黑客也隨即聯手合作，協助烏克蘭對抗俄羅斯。近日外洩資料代管網站就公布，總部設於莫斯科、俄國國有的能源巨擘Transneft也遭到黑客攻擊，79GB的電子郵件通通外洩。

【烏克蘭】PayPal擴大服務　允許海外用戶免手續費向烏克蘭人轉帳

【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列

The Verge報道指，外洩資料代管網站Distributed Denial of Secrets日前公布，Transneft的研發部門Omega Company有79 GB電子郵件遭外洩，而郵件的內容包括公司近日2月美國實施制裁行動、以及本周歐盟對Transneft宣布新一波制裁之後的公司動向，反映了制裁對該公司的影響。

俄國網絡攝影機　遭Anonymous入侵

此外，黑客行動組織Anonymous（匿名者）繼入侵俄羅斯克里姆林宮、政府網站、電視台及衛星系統後，本周再度入侵俄國境內數十處的網絡攝影機，並透過即時網絡播放畫面，打上「普京殺害兒童」、「352名烏克蘭平民死亡」等字句，控訴俄國侵略烏克蘭。

【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽

責任編輯：曾曉汶

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