  • 28°C
香港時間 : 2022318日 (五) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資

股市 15:34 2022/03/18

分享：

【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資

第五波疫情嚴峻，基層對抗疫物資需求殷切下，新世界發展 （00017） 宣佈，成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，「Share for Good 愛互送」獲香港各界名人熱烈響應，踴躍捐輸，界別橫跨醫護界、演藝界、體育界等，包括港大醫學院院長梁卓偉、影帝郭富城等。

「Share for Good 愛互送」稱，感謝各界踴躍捐輸，希望首階段可為34間非牟利機構，籌募總共約500萬件物資。

當中梁卓偉向香港基督教服務處捐贈100部血含氧量機，指出不少輕症患者居家隔離，安老院舍亦是重災區，血含氧量機是重要抗疫物資，有助他們定時監測健康狀況，掌握自己的病情走向，但對基層而言，價格較昂貴，故決定捐贈。

演藝界方面，郭富城透過他創立的「郭富城國際關愛慈善基金」，捐贈3萬件抗疫物資，包括口罩、快速抗原檢測包、消毒搓手液及平板電腦，予多間非牟利機構。郭富城表示：「疫症無情，人間有情」，希望極速集合各方能量，為基層社群舒憂解困，同心戰勝疫情。

多位著名香港運動員亦參與「愛互送」捐贈，包括東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、「跳馬王子」石偉雄、「四眼Cue后」吳安儀、「神奇小子」蘇樺偉等。前新聞主播方健儀除了在「愛互送」平台捐贈逾1000件抗疫物資外，更到她捐贈的銀杏館一起派飯及派抗疫物資予基層。

相關文章：

【第五波疫情】新世界推捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」配送物資予基層　個人或機構可捐錢或物資

【第五波疫情】新世界發展向政府無償提供會展中心　用作抗疫倉儲物流中心

【第五波疫情】新世界撥出沙田凱悅酒店近百房間予醫護人員入住　加碼捐10萬套快速檢測包等

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

港股 新世界發展（00017） 蘇慧音 蘇樺偉 慈善基金 石偉雄 方健儀 梁卓偉 郭富城 新世界

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：整固後再發力（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元　暫錄3宗成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款