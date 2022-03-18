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【新股IPO】叮噹健康再度遞交上市申請 傳集資78億

股樓投資 15:36 2022/03/18

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內地數字醫療到家公司叮噹健康再度遞交上市申請，聯席保薦人為中金及招銀國際。此前有指叮噹健康科技計畫集資10億美元（約78億港元）。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

叮噹健康綜合綫上綫下營運，向用戶提供全套醫療健康到家產品和服務組合，如快藥、在綫診療及慢病與健康管理。於2019年、2020年及2021年，叮噹健康收入約12.8億元、約22.3億元及36.8億元人民幣，2019年至2021年的複合年增長率約為69.8%。

【新股IPO】金山雲計劃來港上市 需獲監管部門批准和市場條件【見下頁】

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標

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截至最後實際可行日期，叮噹健康擁有348個智慧藥房、團隊擁有18名全職醫生及73名兼職醫生、通過與 第三方醫療機構的合作與跟隨產生關聯的800多名外部醫生，以及427名藥師，並擁有185家分銷商。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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