【新股IPO】叮噹健康再度遞交上市申請 傳集資78億

內地數字醫療到家公司叮噹健康再度遞交上市申請，聯席保薦人為中金及招銀國際。此前有指叮噹健康科技計畫集資10億美元（約78億港元）。

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叮噹健康綜合綫上綫下營運，向用戶提供全套醫療健康到家產品和服務組合，如快藥、在綫診療及慢病與健康管理。於2019年、2020年及2021年，叮噹健康收入約12.8億元、約22.3億元及36.8億元人民幣，2019年至2021年的複合年增長率約為69.8%。

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截至最後實際可行日期，叮噹健康擁有348個智慧藥房、團隊擁有18名全職醫生及73名兼職醫生、通過與 第三方醫療機構的合作與跟隨產生關聯的800多名外部醫生，以及427名藥師，並擁有185家分銷商。

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記者：張以正