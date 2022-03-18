【烏克蘭戰爭】瑞士銀行業披露 俄客戶存款1.6萬億

俄烏戰爭爆發後，多國經濟制裁俄羅斯，部分國家更沒收俄羅斯富豪資產。瑞士銀行家協會（SBA）披露，俄羅斯客戶於瑞士的銀行存放多達2,130億美元（約1.66萬億港元）的資產。

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根據SBA估計，瑞士銀行業的俄羅斯客戶經離岸賬戶合共持有1,500億至2,000億瑞士法郎資產，折合美元多達2,130億美元。

上述數字表明俄羅斯財閥與瑞士銀行的業務範圍，遠超幾間金融公司所列的資產負債表風險敞口。

瑞士一向保持中立，是次SBA披露俄羅斯客戶資產規模實屬罕見。瑞士上月底更宣布與歐盟採取一致的行動制裁俄羅斯。

瑞士政府凍結俄羅斯在瑞士的資產；凍結俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在內共336人在瑞士銀行的帳戶；禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空；取消瑞士航空飛往俄羅斯的航班。

SBA指出與整體銀行客戶資產相比，俄羅斯客戶所佔的資產比例相對不大。

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瑞士最大的兩家銀行上周表示對俄的敞口有限。瑞銀（UBS）指自去年底以來已減少約6.34億美元的直接敞口。而瑞信（Credit Suisse）則表示為富豪客戶管理的資產當中有4%屬於俄羅斯客戶，總額約達到數百億美元，遠高於瑞信年度報告提到的8.48億瑞士法郎（約70.72億港元）淨信貸敞口。

瑞信未有提供最新統計數據，但其財富管理業務截至去年底管理約8,270億瑞士法郎的資產（約6.9萬億港元）資產，而俄羅斯客戶的資產料達330億瑞士法郎（約2,752億港元）。

瑞士社會民主黨聯合主席Mattea Meyer稱，瑞士銀行部分離岸賬戶屬於忠於普京的俄羅斯財閥，認為他們存放於瑞士的資產可能用於戰爭。她敦促政府切斷與俄羅斯政府關係密切人士的資金。

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責任編輯：鄭錦玲