  • 28°C
香港時間 : 2022318日 (五) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】瑞士銀行業披露 俄客戶存款1.6萬億

環球經濟金融 15:23 2022/03/18

分享：

俄烏戰爭爆發後，多國經濟制裁俄羅斯，部分國家更沒收俄羅斯富豪資產。瑞士銀行家協會（SBA）披露，俄羅斯客戶於瑞士的銀行存放多達2,130億美元（約1.66萬億港元）的資產。

【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃 【下一頁】

根據SBA估計，瑞士銀行業的俄羅斯客戶經離岸賬戶合共持有1,500億至2,000億瑞士法郎資產，折合美元多達2,130億美元。

上述數字表明俄羅斯財閥與瑞士銀行的業務範圍，遠超幾間金融公司所列的資產負債表風險敞口。

瑞士一向保持中立，是次SBA披露俄羅斯客戶資產規模實屬罕見。瑞士上月底更宣布與歐盟採取一致的行動制裁俄羅斯。

瑞士政府凍結俄羅斯在瑞士的資產；凍結俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在內共336人在瑞士銀行的帳戶；禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空；取消瑞士航空飛往俄羅斯的航班。

SBA指出與整體銀行客戶資產相比，俄羅斯客戶所佔的資產比例相對不大。

【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件 【下一頁】

瑞士最大的兩家銀行上周表示對俄的敞口有限。瑞銀（UBS）指自去年底以來已減少約6.34億美元的直接敞口。而瑞信（Credit Suisse）則表示為富豪客戶管理的資產當中有4%屬於俄羅斯客戶，總額約達到數百億美元，遠高於瑞信年度報告提到的8.48億瑞士法郎（約70.72億港元）淨信貸敞口。

瑞信未有提供最新統計數據，但其財富管理業務截至去年底管理約8,270億瑞士法郎的資產（約6.9萬億港元）資產，而俄羅斯客戶的資產料達330億瑞士法郎（約2,752億港元）。

瑞士社會民主黨聯合主席Mattea Meyer稱，瑞士銀行部分離岸賬戶屬於忠於普京的俄羅斯財閥，認為他們存放於瑞士的資產可能用於戰爭。她敦促政府切斷與俄羅斯政府關係密切人士的資金。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃
今日
【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃
傳普京驚被毒害 要人先試菜換過千人手
今日
傳普京驚被毒害 要人先試菜換過千人手
【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件
今日
【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件
【烏克蘭戰爭】美情報指戰事再拖延 俄或作核威脅
今日
【烏克蘭戰爭】美情報指戰事再拖延 俄或作核威脅
【烏克蘭戰爭】烏望簽集體安全保證 聯合國5常國加德土擔保
今日
【烏克蘭戰爭】烏望簽集體安全保證 聯合國5常國加德土擔保

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃
今日 14:15
【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃
傳普京驚被毒害 要人先試菜換過千人手
今日 14:08
傳普京驚被毒害 要人先試菜換過千人手
【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件
今日 12:06
【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件
經濟 政治 地緣政治 制裁 戰爭 瑞士 俄羅斯 銀行 金融 烏克蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏冀7國簽安全保證 俄或動用核威脅（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏冀7國簽安全保證 俄或動用核威脅（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基勸降假影片流出 英媒指破綻百出
【烏克蘭戰爭】澤連斯基勸降假影片流出 英媒指破綻百出
【烏克蘭戰爭】美料逾7000俄軍陣亡 英稱俄正使用舊武器
【烏克蘭戰爭】美料逾7000俄軍陣亡 英稱俄正使用舊武器
【烏克蘭戰爭】傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧
【烏克蘭戰爭】傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款