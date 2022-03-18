▲ 【啤酒股】啤酒企業未有加價計劃 啤酒股普遍向下、潤啤跌2%

中國近日網傳小麥等原材料價格大漲，啤酒企業將提價。內媒指，行業面對成本上漲壓力，但暫未有加價計劃。啤酒股微跌，潤啤 （00291） 跌2%，青啤 （00168） 跌1.4%，百威亞太 （01876） 無升跌。

內媒指，燕京啤酒證券部相關負責人表示，公司通過期貨採購來降低成本上可能產生的影響，目前沒有收到產品提價通知。 珠江啤酒證券部相關負責人表示，從去年開始，整個行業都面臨原材料上漲的情況，公司會提早做好準備，比如通過聚焦產品的優化升級、提升高端產品的佔比，也會做好降本增效以及採購方面的管理，盡可能把物料的影響降到最低。 公司暫時沒有產品提價計劃，但通過以上措施對於公司來說也是優化、提升收入的途徑。

去年第四季青啤對部分中高端罐裝產品提價，幅度達雙位數，經典、純生等大單品加價幅度在8%至10%。百威亞太同樣地將核心品牌起在中國特定城市加價3%至10%，而今年3月初亦在南韓市場平均加價7.7%，以應對南韓啤酒稅自4月1日起上調2.5%，以及原材料價格上漲的情況。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

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