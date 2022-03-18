【紅米新機】紅米Redmi K50系列旗艦手機登場　搭載天璣芯片售2,953港元起（多圖）

▲ 繼蘋果、三星及華為先後舉行發布會後，小米旗下紅米（Redmi）也在昨（17日）舉行發布會，宣布Redmi K50 Pro、Redmi K50及Redmi K40S三大旗艦手機正式登場。（小米官網圖片）

智能手機大戰一觸即發！繼蘋果、三星及華為先後舉行發布會後，小米旗下紅米（Redmi）也在昨（17日）舉行發布會，宣布Redmi K50 Pro、Redmi K50及Redmi K40S三大旗艦手機正式登場。當中K50系列的兩款手機，首次採用三星2K屏幕，搭載天璣旗艦處理器，售2,399人民幣（約2,953港元）起。

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Redmi K50系列共有兩款機型，分別為標準款設計的Redmi K50，以及強化版Redmi K50 Pro。兩款手機均配置6.67吋、支援120Hz畫面更新率與2K解析度的AMOLED屏幕；處理器則分別搭載聯發科天璣8100和天璣9000芯片。

相機配置方面，Redmi K50、Redmi K50 Pro使用「星環」三鏡頭設計，將鏡頭以三角排列。Redmi K50 Pro採用1億像素三攝組合，並且首次新加入OIS光學防震，降低錄製時抖動情況，副攝分別為200萬像素微距鏡頭和800萬像素超廣角鏡頭。至於Redmi K50主攝則採用4,800萬像素三攝組合，同樣支持OIS光學防震。

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Redmi K40S同步登場 搭載高通S870芯片

小米也在會上同步推出Redmi K40S，手機搭載高通Snapdragon 870處理器，採用6.67吋三星E4屏幕，支持120Hz屏幕刷新率。而相機功能則與Redmi K50完全相同。

Redmi K50和Redmi K50 Pro目前已在內地市場開始接受預訂，並於3月22日起正式發售，兩款手機均提供黑、銀、綠、藍四款顏色選擇。Redmi K50售價為2,399人民幣（約2,953港元）起，K50 Pro售價為2,999人民幣（約3,691港元）起。而Redmi K40S則已在內地發售，售價由1,799人民幣（約2,214港元）起。至於香港上市時間及售價，就仍待官方公布。

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責任編輯：黃顯晴

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