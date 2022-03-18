 【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息  1年高息王賺息14萬

▲ 本周暫有10多間大小行鬥加港元定期存款息，包括中銀香港等。

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本周港股勁玩過山車，港銀的港元定期存款也搶乘超速快車，致令短中長息榜皆現破頂息，為今年首現。誠然，3月已進入下半場，本周竟有多達11間大小銀行鬥搶錢，上調不同存期定存息，包括今天（3月18日）加短中長息的招商永隆，而日前工銀亞洲、富邦及東亞 （00023） 亦全面加息。交銀香港及大眾銀行則調升中長息，天星、建行亞洲、星展一周兩連加，大新 （02356） 更3連加。

不過，最搶眼的，是中銀香港 （02388） 於昨天（17日）向特選客戶新推半年有1厘，門檻為1萬元合資格新資金，優惠名額有限，先到先得。專家指，中資龍頭行今年首次加息搶長錢，料中小行於季結前被迫再跟加。

事實上，上周已有6行鬥加息，詎料本周再破新紀錄。先說3個月年息的戰況，近期虛擬銀行輪流出招，譬如小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）累加0.2厘，新息率報0.7厘，追貼TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）。然而，傳統銀行更勇進，東亞繼於3月4日新推3個月有0.95厘，另有針對不同理財戶的1厘之選。

3個月大新1.15厘居首 半年富邦1.2厘奪冠

你追我趕下，本周累加3個月年息0.25厘的大新，新報1.15厘而險勝，一躍超前居首。

半年期方面，富邦加0.1厘、至1.2厘而奪冠。而中銀香港的1厘息亦高踞第4位，緊接大新的1.15厘及東亞的1.1厘。

反觀，早自3月初已積極搶存，平保 （02318） 有份的虛銀平安壹賬通（PAOB），旗下3個月、6個月及1年期罕有劃一為0.8厘。惟面對傳統銀行頻頻加息，上述虛銀卻失落三甲榜。

1年期的排行榜也呈大執位，星展本周二全面加短中長息0.1厘，昨天再加1年期息，累加0.3厘、至1.4厘而奪冠。至於連續兩周加息的東亞，1年期有1.3厘，追貼富邦，雙雙榮登長息榜亞軍。

東亞︰跨境理財通 新客開戶情況理想

對於近期頻加息，東亞回應本報查詢指，會因應不同客戶的理財需要，為新客戶及現有客戶，不時推出合適之存款推廣優惠，例如吸引新客戶開立指定的綜合戶口，或吸納新資金。至於一般定期存款，該行會因應業務和資金的需要，釐定相關存款利率。

此外，跨境理財通啟動快半年，東亞發言人補充，自南向通開通至今，新客戶開戶情況理想，相信在疫情穩定後會有更顯著增長。在現時的波動市況下，客戶普遍對定期存款較感興趣。

總覽全周另一矚目點，是發鈔行加完又減，渣打香港 （02888） 於新本周一新推3個月0.5厘、半年0.75厘、1年0.4厘。然而，昨天已撤1年高息。

順帶一提，PAOB於本周再谷迎新優惠，玩法是全新客戶每存入20萬元新錢，獲現金獎賞200元，40萬元獎400元，60萬元賞600元，80萬元獎800元；上限100萬元，最多獎賞金牛一張，即1,000元。優惠至3月底，但名額有限，以及合資格新客只可享一次現金獎。

花旗續料儲局今年加息7次 累計2厘

另一方面，聯儲局正式展開加息周期，市料若美國再加4次息，港息（P）或會跟加，而大行花旗維持美國今年加息7次的看法。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指， 美國於3月只加息25個基點 ，預計5月再加50個基點，6月、7月、9月、10月、12月會議每次都加息25個基點，今年合共加息7次，累計上調2厘，至 2023 年底的政策利率達到2.75厘至3厘。

最後，星展於今年首次打入長息榜首，如大戶存入1,000萬元，1年定期存款有1.4厘，全期賺息14萬元。縱使港銀爆加息搶客戰，但集友7天享5.8厘，續問鼎冠絕全城的高息王。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源