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【俄烏局勢】Burger King擬關俄羅斯800間分店 但遭合夥人拒絕

環球政經 18:59 2022/03/18

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連鎖快餐店Burger King的母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands Internationa，RBI）周四（17日）表示，正準備剝離其在俄羅斯合資公司中所持有的15%股份，未能關閉其在俄羅斯共800間分店，因為其在當地的合作夥伴拒絕這樣做。

RBI上周宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，將暫停對俄羅斯800多間特許經營店的所有支持，包括拒絕批准進一步的投資或擴張，並暫停營運、行銷及供應鏈。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

惟該公司國際總裁David Shear周四（18日）在一封致員工的公開信中指出，雖然集團想立即停止在俄羅斯分店的所有業務，但由於俄羅斯Burger King是由集團與商人 Alexander Kolobov、Investment Capital Ukraine 和 VTB Capital共同持有。而RBI只佔該合資企業的15%權益。

David Shear 表示，Burger King已聯繫俄羅斯分店負責日常營運和監督的Alexander Kolobov，要求暫停在當地的餐廳業務，但遭到拒絕。 他表示，公司已經開始剝離其在合資企業中的股份，但根據協議條款，必須花一段時間才能夠解除。他補充，漢堡王完全遵守所有適用的制裁規範。他坦言，暫時難以強制關閉在俄的漢堡王餐廳。但他坦言此舉須得到俄羅斯當局支持，由於當地與西方衝突持續和緊張局勢， 短期內恐難以做到。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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