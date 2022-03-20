【職場熱話】打工仔要返AB TEAM 食飯要分批抽籤 惹阿姨同事不滿 「應該跟年齡排食飯時間」

疫情仍然高企不下，但不少公司已逐步回復員工返辦公室上班，當中衍生不少新問題，有網民在討論區發帖指，公司實行AB TEAM，在辦公室內吃LUNCH定下很多新規舉，如分批抽籤來決定先後次序，結果惹來阿姨級同事的不滿。

抽籤食飯事件經過

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對於樓主指在公司食飯有不少防疫措施，引起不少網友共鳴，紛紛發表意見。有網友問樓主，為何同事不在自己的坐位上吃飯，就不用抽籤入會議室，他就回應指，公司擔心在坐位上吃飯太開揚，驚大家一齊除口罩很容易交叉感染。

網友回應：

抽籤都不公平咁咩先公平？

戒掉食飯，以免跟其他同事一齊除口罩、集體感染。改為落街買個麵包+飲品，企喺街(方圓十里都冇人的)，一分鐘享用完上返公司

我都係買外賣去公園食，空曠D又少人，在餐廳食同在公司食都驚

我坐房，好好多，平時工作時我都打開門，食飯就關門先除口罩食。

照出去食！基本上入得去餐廳坐，個個打晒針，仲安全過在公司有個別員工冇打針！

食餐中午飯姐，都唔可以輕鬆咁食，還要顧慮咁多。最好自己帶返公司食，係自己位食，食完再消毒一下

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責任編輯：李兆明