【監管科技】市監局：研究「智能監管」互聯網平台壟斷、不正當競爭　2025年建立趨完善市場監管科技創新體系

▲ 市監局：研究「智能監管」互聯網平台壟斷、不正當競爭 2025年建立趨完善市場監管科技創新體系

市監局發布《「十四五」市場監管科技發展規劃》，目標到2025年基本建立較為完善的市場監管科技創新體系，進一步加強市場監管戰略科技力量，不斷完善市場監管科技創新發展環境，利用科技創新支撐市場監管現代化。

市監局稱，市場監管科技還存在一些薄弱環節和深層次問題，主要體現在對接國家科技創新體系的市場監管科技創新體系需要進一步健全完善；市場監管科研攻關能力總體仍然偏弱，部分重大關鍵技術和儀器裝備自主研發能力不強，面臨「卡脖子」風險（卡脖子意思：被打擊要害）。

市監局：加強智慧監管 自動識別數據、算法壟斷和不正當競爭

市監局文件提到，加強市場綜合監管技術研究，以信用監管體系建設為基礎，實現智慧監管為目標。當中提到，未來會研究互聯網平台壟斷和不正當競爭行為智能監測與取證固證，互聯網平台經營者數據、算法壟斷和不正當競爭的監測、風險識別和預警，數字經濟壟斷和不正當競爭甄別、算法監測等關鍵技術，提升精準監管水平。

市監局又指，未有推進市場監管數字化應用，以市場監管大數據中心為牽引，圍繞網絡交易監管、價格監管、反壟斷、反不正當競爭、廣告監管、信用監管、食品藥品、工業產品、特種設備等重點領域，推進市場監管各類事項。

**重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

相關文章：

【騰訊700】騰訊據報或將微信支付納入金融控股 或與微信分開營運

【重拳監管】市監局：2021年查處壟斷案件176件 罰款近236億人幣