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【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價

理財智慧 14:59 2022/03/18

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美國聯儲局加息0.25厘，更預告今年可能還會加息多6次，雖然本地銀行未有加息，但與業主供樓相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）已回升。沙田第一城有業主本以低市價出售單位，其後再進一步減價。

美聯物業翁凱傑說，沙田第一城40座低層A室，實用面積284平方呎，由於單位面向內街，所以業主叫價較市價平，以520萬元放盤，其後見美國加息，擔心影響市民置業意欲，所以減價至505.8萬元易手，實用呎價約17,810元，低市價約5%。不過，據滙豐銀行網上估價資料顯示，上址估價為488萬元，即是說成交價仍高過銀行估價。

    點擊圖片放大
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【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

從代理提供的相片所見，單位位於低層，景觀明顯遜色，但勝在內籠企理。資料顯示，原業主於2019年以428萬元購入上址，現帳面獲利77.8萬元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 沙田第一城

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