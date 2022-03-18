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【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請

理財智慧 14:43 2022/03/18

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香港失業率急升至4.5%，升0.6個百分點，最新約有157,900萬人失業。政府將動用30億元，推出臨時失業支援，提供一筆過的1萬元資助，以協助30萬名短期失業人士，將於下星期三（23日）接受申請（按此連結），申請期為3星期。計劃將惠及全職、兼職和自顧人士，停薪留職亦可受惠，合資格人士會劃一獲得1萬元。

臨時失業支援金詳情：

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申請人需於去年第四季內，至少有一個月受僱，其月薪須介乎2,700元至3萬元，並需於提交申請前，至少連續30日沒有工作。如果市民臨近3月才失業，都會個別處理。現時13個表列處所員工、停工停薪留職人士亦附合資格，料在申請後3至4星期內發放資助收到資助。主動離職、申請當日仍有其他工作、綜援人士、已獲防疫抗疫基金指定資助的人士，則不附合申請資格。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

全職、兼職及自顧人士須上載失業、停工證明，如沒有證明則須上載個人申述書，並必須要在2月8日之前已申請強積金戶口，自顧人士如沒有強積金戶口，則須上載收入及工作證明。申請人須聲明申述資料是真實和完整，否則或面對刑事檢控。發放支援金後，政府亦會抽樣調查。

當申請者遞表後，政府會以自動轉帳形式發放至2020年1萬元現金發放計劃所用的銀行戶口，政府會配對相關戶口，當申請者確認後便可轉帳至相關戶口。如2年前無申請相關計劃，則要提交收款銀行帳戶資料。

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責任編輯：龍紀瑩

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