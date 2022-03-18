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【騰訊700】騰訊據報或將微信支付納入金融控股　或與微信分開營運

新經濟追蹤 14:34 2022/03/18

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【騰訊700】騰訊據報或將微信支付納入金融控股　或與微信分開營運

國務院本周圖穩定市場信心之際，重申穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，外電報道，中國監管部門據悉考慮要求騰訊控股 （00700） 將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照﹐與現有社交平台微信分開營運。

騰訊今早曾跌5%，午後股價轉強，一度倒升，最新只跌0.6%，暫報387.8元。

人民銀行去年要求符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司﹐除了阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團整改成關注，騰訊也需要將銀行、小額貸款、保險和征信等金融業務納入金融控股公司，接受類似傳統金融機構的監管。

報道指，投資者早以預期騰訊會將金融業務納入單獨的金融控股公司，但對微信支付業務如何重組，以至具體影響都不清楚。騰訊目前已在旗下第三方支付平台「財付通」持有支付牌照，但消息指，財付通通過微信支付和QQ錢包等為用戶提供移動支付服務，但牌照不足以涵蓋微信支付的業務。。

報道引述消息指，騰訊不同業務平台之間的協同合作如何安排，目前尚無定論。騰訊目前將金融科技和雲服務業務一併公布分部財務表現，去年上半年佔集團收入30%，但在業務架構上，騰訊的支付、財富管理、貸款、保險和銀行服務分散在多個事業群，由不同部門管理，騰訊支付業務就分屬微信事業群和企業發展事業群領導的金融科技部門。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

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