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【異動股】港華去年少賺13% 股價急挫逾13%

股樓投資 14:31 2022/03/18

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港華智慧能源（01083）去年盈利倒退，少賺一成三，股價連彈兩日後，今日（18日）顯著急跌，低見4.06元，最多跌16.5%，最新報4.22元，仍跌13.2%，成交額1.8億元。

同場加映﹕【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

截至去年12月底止，港華智慧能源全年營業額171.3億元，按年升33.5%。純利12.5億元，按年跌13.4%；未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動損失3.6億元，稅後溢利上升11%至16.1億元。每股盈利41.53仙。派末期息15仙，按年相同。 

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【見下頁

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期內，整體燃氣銷售量增加21%至145.8億立方米。售氣量為42.1億立方米，較去年增長17.1%。新增燃氣接駁用戶52.5萬戶， 較去年增長約11%。

同場加映﹕【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：郭秀慧

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經濟 異動股 純利 每股盈利 港華智慧能源（01083）

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