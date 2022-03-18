【異動股】港華去年少賺13% 股價急挫逾13%

港華智慧能源（01083）去年盈利倒退，少賺一成三，股價連彈兩日後，今日（18日）顯著急跌，低見4.06元，最多跌16.5%，最新報4.22元，仍跌13.2%，成交額1.8億元。

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截至去年12月底止，港華智慧能源全年營業額171.3億元，按年升33.5%。純利12.5億元，按年跌13.4%；未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動損失3.6億元，稅後溢利上升11%至16.1億元。每股盈利41.53仙。派末期息15仙，按年相同。

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期內，整體燃氣銷售量增加21%至145.8億立方米。售氣量為42.1億立方米，較去年增長17.1%。新增燃氣接駁用戶52.5萬戶， 較去年增長約11%。

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記者：郭秀慧