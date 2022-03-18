  • 28°C
香港時間 : 2022318日 (五) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港交所（00388）觸底回升現價可吸？ 中長綫受惠SPAC新上市機制

股市 14:20 2022/03/18

分享：

恒指寒暑表港交所 （00388） 今午暫升不足1%，報384元。港交所過往兩個交易日似觸底回升，現價仍有何利好因素支撐股價？本地首隻特殊目收購公司SPAC AQUILA （07836） ，今天正式於主板上市，SPAC新機制令本地股票市場提供多一個產品種類，亦為發行人開拓上市新途徑。本港SPAC上市機制已於本年1月正式推出，而截至3月17日，港交所已收到十家SPAC之上市申請。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，新上市機制SPAC對港交所股價利好，惟需時反映貢獻。短綫方面則視乎恒指低見18235點是否已「真見底」？短炒宜睇大市基本面有否明顯改善？港交所急升兩日後，若回調至360元可考慮入市，以近期低位320元止蝕；若大市確認見底，則可上望430至440元為目標價。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（45：27 - 47：19），黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略*（下附time code）

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢
04：20 - 加息步伐明朗化    留意仍有兩項變數
06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響     俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？
07：49 - 俄烏局勢似緩和    美股有條件再上？
08：05 - 預計美股三大指數走向分化    納指受累加息波動更大
08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係    引恐慌性拋售
11：52 - 恒指18235點已是短期底？
12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮
13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點    再上衝睇22400點
14：44 - 港股反彈急     今日見回吐200至300點？
15：25 - 內房股大反彈    現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？
17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈    內房債務憂慮未散、未算樂觀
18：51 - 內房股中長綫低吼中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀房產 （00405） 更好
20：25 - 國務院表態後港股急彈    內銀股有望受益減息降準憧憬
22：45 - 港股波動不能忽視     內銀股防守性更強為較合適選擇
23：27 - 長和 （00001） 業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？
26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下    長和適合中長綫持有
26：38 - 港股開市前市況速報
27：16 - ET個股推介：保利物業 （06049）
30：57 - 觀眾問股：李寧 （02331） 業績怎分析？
35：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 49元買入可繼續持有？前景如何？
39：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 420元買入可繼續持有？
41：50 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.53元有貨繼續持有？
43：14 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現價可買入？
45：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？
47：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.2元買入上望多少？
49：52 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？
53：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？
55：39 - 港股開市初段市況速報
55：54 - 消息股：中國電力 （02380） 、長和 （00001） 、復星醫藥 （02196）
56：44 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

高息股追捧潮已過？速覽6隻收息股策略、分析比較
2022/03/17
高息股追捧潮已過？速覽6隻收息股策略、分析比較
美國加息成定局 美股後市點睇？
2022/03/17
美國加息成定局 美股後市點睇？
長和001績後股價逆市升逾2% 大市「避風港」值得吸納？
今日
長和001績後股價逆市升逾2% 大市「避風港」值得吸納？
業績造好股價跌 李寧（02331）業績怎分析？
今日
業績造好股價跌 李寧（02331）業績怎分析？
憧憬國務院實質政策扶持出台 內銀股受惠減息降準抗跌力強
今日
憧憬國務院實質政策扶持出台 內銀股受惠減息降準抗跌力強

你可能感興趣

高息股追捧潮已過？速覽6隻收息股策略、分析比較
18:31 2022/03/17
高息股追捧潮已過？速覽6隻收息股策略、分析比較
美國加息成定局 美股後市點睇？
19:09 2022/03/17
美國加息成定局 美股後市點睇？
長和001績後股價逆市升逾2% 大市「避風港」值得吸納？
今日 11:43
長和001績後股價逆市升逾2% 大市「避風港」值得吸納？

最新專欄文章 更多

息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？
今日
息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？
平保2318股價轉升近4% 績後股價上望仍有水位、中綫值得持有？
今日
平保2318股價轉升近4% 績後股價上望仍有水位、中綫值得持有？
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
今日
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
騰訊700股價回吐、跌幅收窄 現價加注定止蝕？
今日
騰訊700股價回吐、跌幅收窄 現價加注定止蝕？
中海油883股價逆市升逾3% 油價重登百元關、股價走勢點睇？
今日
中海油883股價逆市升逾3% 油價重登百元關、股價走勢點睇？
特殊目的收購公司（SPAC） ADR 港股ADR 買入 中美關係 減息 建設銀行（00939） 加息 長和（00001） 納斯達克綜合指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款