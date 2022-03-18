【三桶油】 IEA警告俄國供應大減 油價重上100美元 大摩升目標價至120美元

俄烏局勢未明朗，市場再度關注俄羅斯受制裁而引發的供應短缺問題，油價連跌多日後大幅反彈，重返每桶100美元以上。紐約期油昨日（18日）反彈逾8％，最新報每桶105.49美元；布蘭特期油同樣漲逾8%，最新報每桶108.81美元。

同場加映﹕【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

國際能源署（IEA）預期，受西方制裁影響，下月俄羅斯或有300萬桶石油及石油產品無法供應，雖然IEA同時預期在能源價格高企下，每日石油需求將減少100萬桶，但缺口幅度遠低於需求減幅。大摩更將布油第3季價格預測上調20美元，至每桶120美元，並預計自下月起，俄羅斯原油每日產量將減少約100萬桶。

【大行報告】 高盛更新覆蓋內房股目標價 指國企具行業優勢 將呢股內房龍頭列入「確信買入」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

受消息影響，「三桶油」均逆市向上，中海油（883）曾升4.5%，高見9.95元，最新報9.89元，升3.9%；中石油（857）曾升近4%，高見3.94元，最新報3.9元，升2.9%；中石化（00386）則最多升1.9%，高見3.67元，最新報3.66元，升1.7%。

同場加映﹕【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧