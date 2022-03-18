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【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃

環球社會熱點 14:15 2022/03/18

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遇襲身亡，美方證實其中1名死者為美國公民。這名死者為大學講師希爾，為照顧臥病在床的烏克蘭女友留在當地，因領取麵包外出而喪命。

【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件 【下一頁】

67歲的希爾（James Hill）為美國明尼蘇達州人，於烏克蘭首都基輔和波蘭華沙大學任職講師。他過去25年一直居住烏克蘭並從事教師工作，期間與教導過的一名女學生、40多歲的烏克蘭女子Irina成為情侶。

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但Irina在8年前確診多發性硬化症，深受病情困擾。希爾兩年前發現切爾尼戈夫一間醫院能治療Irina的病，帶女友到當地求醫。

美媒引述希爾的家人指，希爾今年1月安排Irina入院，而俄烏戰爭爆發後，希爾也決定留守當地照顧患病的Irina。

據悉，希爾本來希望帶Irina離開戰區，但她的病情嚴重未能出院。希爾當日因為醫院食物供應短缺，決定外出用膳，但最終遇襲身亡。

傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧 【下一頁】

根據他生前在社交媒體Facebook的帖文，當地糧食、煤氣、食水及電力供應均短缺。他透露希望帶同一個有孩子的家庭撤離，但由於當地持續遭俄軍圍攻，一直無法安全撤離。

美國駐基輔大使館周四指控俄軍襲擊切爾尼戈夫導致10人死亡，但俄軍否認事件，形容這是烏克蘭製造的一場騙局。

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責任編輯：鄭錦玲

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