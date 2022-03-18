【烏克蘭】PayPal擴大服務　允許海外用戶免手續費向烏克蘭人轉帳

▲ PayPal宣布，允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，而且在6月30日之前，將暫時免除用戶向烏克蘭的PayPal帳戶匯款，或向烏克蘭的PayPal帳戶收款的手續費。

俄烏戰事踏入第23日，各大企業相繼採用不同方式，為烏克蘭提供協助。美國線上支付服務商PayPal就宣布，將擴大服務，允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，而且在6月30日之前，將暫時免除用戶向烏克蘭的PayPal帳戶匯款，或向烏克蘭的PayPal帳戶收款的手續費。

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PayPal表示，該企一直在努力尋找一個最佳的方法，快速為烏克蘭人提供額外服務。是次允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，主要希望能助烏克蘭人可從世界各地的朋友和親戚收到資金，也幫助其他國家的難民收到資助。

烏克蘭用戶今（18日）起，可以從他們的烏克蘭PayPal錢包（PayPal Wallet），發送或接收美元、加元、英鎊和歐元。若果用戶從他們的PayPal錢包，轉帳到合乎條件的Visa或萬事達卡（MasterCard）信用卡或簽帳金融卡，這筆資金將可採用和該卡相關的貨幣。此外，PayPal目前也關閉了俄羅斯的服務。

烏克蘭副總理兼數位化轉型部長Mykhailo Fedorov其後在Twitter上表示，對PayPal的新措施相當歡迎。國際貨幣基金負責烏克蘭事務的候補執行董事Vladyslav Rashkovan也讚揚此舉，指PayPal讓烏克蘭人和難民，能收到來自美國和各地親友的轉帳，未來也能讓政府用來轉匯社會支付。

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責任編輯：曾曉汶

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