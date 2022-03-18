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傳普京驚被毒害 要人先試菜換過千人手

環球社會熱點 14:08 2022/03/18

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俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國民眾多次舉行反戰示威，對總統普京支持度明顯不及以往。外國傳媒聲稱，普京害怕遭人毒害，要求下屬先品嚐其食物沒有問題後，才放心進食。據悉普京憂慮人身安全，上月更撤換全數私人員工。

普京與埃爾多安通電 提多項停火條件 【下一頁】

外媒《The Daily Beast》特約編輯科佩塔斯（Craig Copetas）引述消息人士指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）憂慮人身安全，上月將所有負責其起居生活的私人員工包括廚師、洗衣房員工等1,000人全數撤換。

消息人士續指，普京變得愈來愈偏執，亦害怕遭人毒害暗殺，要求身邊人先品嚐其食物，直至沒有異樣後，他才放心進食。

烏望簽集體安全保證 聯合國5常國加德土擔保 【下一頁】

科佩塔斯稱，俄羅斯用毒藥暗殺他人早有前科，普京擔心亦不無道理。其中前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）2006年在英國遭毒殺、前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女2018年在英國住所門外，遭人以俄製神經毒劑諾維喬克（Novichok）襲擊、反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny）亦懷疑被落毒。

普京周三（16日）譴責立場親西方的俄羅斯人為「叛徒」（traitors），是西方摧毀俄羅斯的「第五縱隊」（fifth column）。

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責任編輯：郭麗明

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