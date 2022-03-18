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馬克龍公布連任競選政綱 聚焦經濟及社福改革

環球政治 13:54 2022/03/18

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法國總統馬克龍早前宣布參加總統大選，爭取成為20年來首人連任總統。馬克龍近日公布政綱，承諾連任後會改革法國的社會福行制度﹑稅務系統及勞動力市場，聲稱改革將保護民眾，度過俄烏戰爭引起的歷史軌跡變遷。

【烏克蘭戰爭】歐盟對俄新制裁 取消最惠國待遇（第二版） 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）周四（17日）發表爭取連任的競選政綱，揚言法國正處於可以作出真正改變的關鍵時刻。馬克龍表明改革退休金制度，逐步把退休年齡由62歲升至65歲，與英國及德國身看齊，同時把退休金金額定為每月最少1,000歐元（約8,664港元）。

馬克龍亦計劃激進改變失業福利，嘗試推動更多民眾重返勞動力市場，包括要求失業人士每周工作或職業訓練15至20小時。另外，馬克龍有意把失業﹑房屋及幼兒等福利匯集至一個系統處理，預計2,000萬法國民眾受影響。同時，馬克龍表明會持續減免家庭及商業稅務。

【烏克蘭戰爭】普京與德法領袖再通電 被指無意停戰 【下一頁】

馬克龍的支持度因近來的俄烏戰爭有所提升，上月民調顯示增加5至6個百分點，明顯領先主要對手極右國民陣線領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen），惟支持度仍未過半。

有指不少選民憂慮生活成本劇升，馬克龍經濟政策解釋亦未夠清晰，加上其任內政績欠理想，更有被指袒護富裕階層，選情或不如預期。即使馬克龍從4月10日的首輪投票脫穎而出，仍可能需在兩周後的次輪投票才有機會鎖定連任。

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責任編輯：吳漢培

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