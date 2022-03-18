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【保就業2022】港府推新一輪保就業計劃 餐飲股受惠應聲彈 太興譚仔逆市升逾8％

股樓投資 13:53 2022/03/18

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特首林鄭月娥今日（18日）公布推出新一輪「保就業計劃2022」，涉資260億至310億元，預期可惠及110萬至130萬名打工仔，餐飲業是第五波疫情中的重災區，今次是受惠行業之一，消息公布後餐飲股應聲逆市彈起。

截至中午1時半，太興集團（06811）最新報1.2元，升11%；譚仔國際（02217）報2.55元，升8.5%；稻香控股（00573）報0.82元，升5.1%；大快活（00052）報14.68元，升3.6%；大家樂（00341）報12.3元，跌0.5%。

延伸閱讀：【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級    推薦38隻低估值穩健股份【見下頁

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同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

據林鄭月娥指出，因應上輪保就業計劃所收意見，部分行業不受疫情影響，在今年保就業計劃中不會獲得補貼，點名提及包括大型超市、大藥房、物業管理、金融機構、銀行、電訊、廣播、速遞等行業。

 

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：李兆明

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經濟 太興集團（06811） 疫情 大家樂（00341） 稻香控股（00573） 大家樂 林鄭月娥 餐飲股

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