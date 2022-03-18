【虛擬經濟】Joan Cornellà推出星爺《國產凌凌漆》造型NFT 周星馳明天現身Discord對談

著名西班牙藝術家Joan Cornellà，聯乘數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB，推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，不少周星馳影迷發現其中一個NFT作品的造型，神似星爺於電影《國產凌凌漆》的經典角色，星爺更將於明日（19日）破天荒現身FWENCLUB的Discord平台，與粉絲及社群進行其全球首次AMA（Ask Me Anything）活動。

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從沒有開設任何個人社交帳戶的星爺，將會首度登陸 FWENCLUB Discord，於明日（19日）香港時間下午2時進入FWENCLUB Discord平台（discord.gg/fwenclub），破天荒與粉絲及社群進行其全球首次AMA（Ask Me Anything）， 為FWENCLUB舉辦的首場AMA打響頭炮。

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FWENCLUB Discord現時有23萬會員，來自全球多個國家地區，更是全亞洲最大的 Discord社群。Discord AMA（Ask Me Anything）是供會員以語音廣播形式互動，由於只能容納10,000會員同時登入，因此FWENCLUB屆時會在YouTube同步直播。

登記FWENCLUB Discord步驟：

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由即日起可預先登記成為FWENCLUB Discord的會員，並登入「amawaiting-room」頻道，當中會有AMA及YouTube的直播詳情，星爺會抽選會員及粉絲的問題作答。

即睇《MOAR by Joan Cornellà》藝術品：

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責任編輯：嚴浩文