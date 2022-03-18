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【內險股】平保：已回購39億元人民幣A股　銀保監新規下核心償付能力充足率仍符要求

股市 13:31 2022/03/18

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平保管理層表示，已回購了39億元人民幣A股。

平保（02318）昨收市後公佈，去年營運利潤1479.61億元（人民幣，下同），按年升6.1％。去年平保壽險及健康險業務新業務價值378.98億元，按年下降23.6%。集團今舉行業績發佈會，管理層在會上重申，要提高分紅並繼續進行回購。集團去年中期業績發佈時宣佈，擬使用自有資金50億至100億元（人民幣）進行A股股份回購，管理層稱回購反映管理層認為平保A股股價低於其內涵價值，而目前已回購了價值39億元A股，回購計劃將根據市場情況推動。管理層又認為，資本市場波動下，目前平保股價被低估。

去年平保壽險及健康險業務新業務價值按年下降23.6%，管理層承認內地壽險行業面臨挑戰，保費增長與人口紅利受影響，客戶需求也有變，平保內部也正因應有關情況，推進渠道與產品改革。集團會利用銀保優才渠道及三、四線城市的產險下層網絡，推進銷售渠道改革。

投資華夏幸福損手 平保：檢視並完善投資風險管理體系

集團業績報告顯示，去年對華夏幸福相關投資資產減值計提、估值調整及權益法損益調整金額，對稅後純利及稅後營運利潤影響分別為243億元及73億元。對於投資華夏幸福損手，平保稱會檢視並完善投資風險管理體系，包括優化集團及成員公司集中度限額，設定投資的總資產佔比限額等。

中銀保監會早前發布《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》（俗稱「償二代二期」），該新規要求險企自今季開始須根據新規預備償付能力報告，目的是鼓勵險企減低資產負債表風險。外界憂慮「償二代二期」對平保影響，平保承認新規會導致集團核心償付能力充足率下跌，實施後平安壽險核心償付能力充足率料由原來的226％大降至約100％，但強調水平仍高於50％的監管底線要求。

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