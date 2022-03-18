【內險股】平保股價拗腰倒升5%　姚波：股價被低估、要提高分紅

平保 （02318） 昨收市後公佈，去年營運利潤1479.61億元（人民幣，下同），按年升6.1%。去年平保壽險及健康險業務新業務價值378.98億元，按年下降23.6%。聯席首席執行官及首席財務官姚波在最新業績發布會稱，資本市場波動下，目前平保股價被低估，相信市場最終會認識到平保的價值，並強調會持續提高分紅派息、並繼續之前宣佈的回購計劃，以回饋股東。

稱回購不是常規與定期操作

平保去年發布中期業績時宣佈，擬用自有資金50億至100億元回購A股股份。姚波重申，回購反映管理層認為平保A股股價低於其內涵價值，回購計劃今年8月到期，而目前已回購39億元A股，已宣佈的回購計劃將根據市場情況推進。至於分紅派息，管理層稱集團注重股東長期價值回報，而集團過去的分紅政策相對比較穩定，因為是與營運利潤掛鉤。去年平保派息增長高於營運利潤增長，反映了管理層對未來發展的信心，惟管理層直言集團回購不是常規與定期操作。

平保本港股價今早曾跌3%，但午後業績會後股價轉升，收市升4.8%，收報57.95元，成交41.73億港元。

去年平保壽險及健康險業務新業務價值按年下降23.6%，管理層承認內地壽險行業處於周期性轉型的挑戰，保費增長與人口紅利受影響，客戶需求也有變。平保內部也正因應有關情況，推進渠道與產品改革，又會推出居家養老等服務。集團對改革成效滿意，並在穩健推進當中。集團會利用銀保優才渠道及三、四線城市的產險下層網絡，推進銷售渠道改革。管理層又稱，雖然集團壽險業務去年受疫情與轉型影響，但平安銀行與科技業務的利潤增速，體現了集團綜合金融模式的優勢。

投資華夏幸福損手 平保：核心不動產風險敞口佔5.5%屬可控

集團業績報告顯示，去年對華夏幸福相關投資資產減值計提、估值調整及權益法損益調整金額，對稅後純利及稅後營運利潤影響分別為243億元及73億元。對於投資華夏幸福損手，管理層稱會汲取華夏幸福的教訓，檢視並完善投資風險管理體系，包括優化集團及成員公司集中度限額，設定投資的總資產佔比限額等。

被問到集團在華夏幸福以外的內房領域風險敞口，首席投資執行官鄧斌表示可控，核心不動產風險敞口佔5.5%，處於合理區間。其中，以收租為目的之不動產佔比一半，可提供穩健投資收益，當中包括醫療相關不動產的優質項目。

中銀保監會早前發布《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》（俗稱「償二代二期」），該新規要求險企自今季開始須根據新規預備償付能力報告，目的是鼓勵險企減低資產負債表風險。外界憂慮「償二代二期」對平保影響，管理層承認新規會導致集團核心償付能力充足率下跌，實施後平安壽險核心償付能力充足率料由原來的226%大降至約100%，但強調水平仍高於50%的監管底線要求，集團整體業務發展及分紅政策不會因「償二代二期」有太大影響。

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記者：余倩敏