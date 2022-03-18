【內險股】平保午後曾倒升4%　姚波：股價被低估、要提高分紅並繼續回購

▲ 【內險股】平保:股價被低估、要提高分紅並繼續回購

平保 （02318） 昨收市後公佈，去年營運利潤1479.61億元（人民幣，下同），按年升6.1%。去年平保壽險及健康險業務新業務價值378.98億元，按年下降23.6%。聯席首席執行官及首席財務官姚波在最新業績發布會稱，資本市場波動下，目前平保股價被低估，要提高分紅並繼續進行回購。

平保去年發布中期業績時宣佈，擬用自有資金50億至100億元回購A股股份。姚波重申，回購反映管理層認為平保A股股價低於其內涵價值，目前已回購39億元A股，回購計劃將根據市場情況推動。

平保今早股價曾跌3%，午後曾轉升4%，最新報56.5元，升2.2%，成交17億元。

去年平保壽險及健康險業務新業務價值按年下降23.6%，管理層承認內地壽險行業面臨挑戰，保費增長與人口紅利受影響，客戶需求也有變，平保內部也正因應有關情況，推進渠道與產品改革。集團會利用銀保優才渠道及三、四線城市的產險下層網絡，推進銷售渠道改革。

投資華夏幸福損手 平保：檢視並完善投資風險管理體系

集團業績報告顯示，去年對華夏幸福相關投資資產減值計提、估值調整及權益法損益調整金額，對稅後純利及稅後營運利潤影響分別為243億元及73億元。對於投資華夏幸福損手，平保稱會檢視並完善投資風險管理體系，包括優化集團及成員公司集中度限額，設定投資的總資產佔比限額等。

中銀保監會早前發布《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》（俗稱「償二代二期」），該新規要求險企自今季開始須根據新規預備償付能力報告，目的是鼓勵險企減低資產負債表風險。外界憂慮「償二代二期」對平保影響，平保承認新規會導致集團核心償付能力充足率下跌，實施後平安壽險核心償付能力充足率料由原來的226%大降至約100%，但強調水平仍高於50%的監管底線要求。

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