【內險股】平保午後曾倒升4%　姚波：股價被低估、要提高分紅

平保 （02318） 昨收市後公佈，去年營運利潤1479.61億元（人民幣，下同），按年升6.1%。去年平保壽險及健康險業務新業務價值378.98億元，按年下降23.6%。聯席首席執行官及首席財務官姚波在最新業績發布會稱，資本市場波動下，目前平保股價被低估，相信市場最終會認識到平保的價值，並強調會持續提高分紅派息、並繼續之前宣佈的回購計劃，以回饋股東。

平保去年發布中期業績時宣佈，擬用自有資金50億至100億元回購A股股份。姚波重申，回購反映管理層認為平保A股股價低於其內涵價值，回購計劃今年8月到期，而目前已回購39億元A股，已宣佈的回購計劃將根據市場情況推進。至於分紅派息，管理層稱集團注重股東長期價值回報，而集團過去的分紅政策相對比較穩定，因為是與營運利潤掛鉤。去年平保派息增長高於營運利潤增長，反映了管理層對未來發展的信心，但表示回購不是常規與定期操作。

平保今早股價曾跌3%，午後曾轉升4%，最新報56.5元，升2.2%，成交17億元。

去年平保壽險及健康險業務新業務價值按年下降23.6%，管理層承認內地壽險行業處於周期性轉型的挑戰，保費增長與人口紅利受影響，客戶需求也有變，平保內部也正因應有關情況，推進渠道與產品改革，又會推出居家養老等服務，而集團亦對改革成效滿意並在穩健推進當中。集團會利用銀保優才渠道及三、四線城市的產險下層網絡，推進銷售渠道改革。管理層又稱，雖然集團壽險業務去年受疫情與轉型影響，但平安銀行與科技業務的利潤增速卻體驗了集團綜合金融模式的優勢。

投資華夏幸福損手 平保：檢視並完善投資風險管理體系

集團業績報告顯示，去年對華夏幸福相關投資資產減值計提、估值調整及權益法損益調整金額，對稅後純利及稅後營運利潤影響分別為243億元及73億元。對於投資華夏幸福損手，管理層稱會汲取華夏幸福的教訓，檢視並完善投資風險管理體系，包括優化集團及成員公司集中度限額，設定投資的總資產佔比限額等。集團整體業務發展及分紅政策不會因「償二代二期」有太大影響。

中銀保監會早前發布《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》（俗稱「償二代二期」），該新規要求險企自今季開始須根據新規預備償付能力報告，目的是鼓勵險企減低資產負債表風險。外界憂慮「償二代二期」對平保影響，平保承認新規會導致集團核心償付能力充足率下跌，實施後平安壽險核心償付能力充足率料由原來的226%大降至約100%，但強調水平仍高於50%的監管底線要求。

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記者：余倩敏