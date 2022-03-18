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【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁

科技 13:34 2022/03/18

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早前有消息指，華為為解決手機5G禁令，目前正研發可接收5G訊號的手機殼，讓4G手機得以支援5G，藉此躲過美國的制裁或控訴。（華為官方截圖）

華為（Huawei）自受到美國制裁後，旗下的5G以及手機業務連帶受到影響，多款新手機如P50系列，均只搭載4G網絡，未能支援5G。早前有消息指，華為為解決手機5G禁令，目前正研發可接收5G訊號的手機殼，讓4G手機得以支援5G，藉此躲過美國的制裁或控訴。

【三星新機】三星中階機Galaxy A33及A53登場　售約3,194元起

【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列

內地科技微博用戶WHYLAB指，華為即將推出一系列5G手機殼，能為只支援4G的華為新機提供5G訊號。據悉，保護殼主要透過USB-C與手機連接，就如「LAN線」一樣，透過外置設備接收訊號，再運用到手機上。外媒SlashGear則認為，由於透過外置連接，5G手機殼的效果不如採用5G芯片的手機強。

事實上，這個概念亦曾在科技業界出現過，如美國Verizon也曾經針對Moto Z3手機，推出過5G連線的Moto Mods模組化配件，去支援額外的5G功能。

【Google I/O】Google I/O開發者大會5月11日舉行　料Android 13將登場

責任編輯：黃題晴

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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