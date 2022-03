【串流平台】亞馬遜完成收購美高梅 660億元買下《007》系列、《洛奇》等作品

▲ 亞馬遜(Amazon)宣佈,完成對電影製片廠美高梅(MGM)的收購交易。(法新社圖片)

亞馬遜(Amazon)宣佈,完成對電影製片廠美高梅(MGM)的收購交易。美高梅擁有007系列電影等指經典作品,料為亞馬遜旗下串流媒體平台Amazon Prime Video帶來強大影視陣容,與強敵Netflix 、Disney+等一眾平台較量。

在歐盟批准亞馬遜對美高梅的84.5億美元(約660億港元)收購案後不久,亞馬遜兩天後便宣佈完成,且稱該機構「無條件」批准了其收購提議。

最有價值為007系列電影

完成收購後,美高梅擁有的4,000多部電影和17,000集電視劇將加入Prime Video。其中最有價值的莫過於007系列電影,過去60年來為美高梅賺進數十億美元,新作《007:生死有時》(No Time to Die)於去年10月上映,全球票房累計突破7.7億美元(約60.2億港元)。

除了007系列電影,美高梅旗下還擁有許多經典名片,包括《亂世佳人》(Gone with the Wind)、《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)、《湯姆與傑利》(Tom and Jerry)、《洛奇》(Rocky)和《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)等大作。

美高梅出品的影片至今共獲得180項奧斯卡,包括12項最佳影片,以及100座艾美獎(Emmy Award),此次收購將為亞馬遜的串流媒體大戰增添籌碼。

