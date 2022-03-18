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【串流平台】亞馬遜完成收購美高梅 660億元買下《007》系列、《洛奇》等作品

商業 14:00 2022/03/18

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亞馬遜（Amazon）宣佈，完成對電影製片廠美高梅（MGM）的收購交易。（法新社圖片）

亞馬遜（Amazon）宣佈，完成對電影製片廠美高梅（MGM）的收購交易。美高梅擁有007系列電影等指經典作品，料為亞馬遜旗下串流媒體平台Amazon Prime Video帶來強大影視陣容，與強敵Netflix 、Disney+等一眾平台較量。

【俄烏戰爭】金價、油價波動　原材料漲價廠商受壓

在歐盟批准亞馬遜對美高梅的84.5億美元（約660億港元）收購案後不久，亞馬遜兩天後便宣佈完成，且稱該機構「無條件」批准了其收購提議。

最有價值為007系列電影

完成收購後，美高梅擁有的4,000多部電影和17,000集電視劇將加入Prime Video。其中最有價值的莫過於007系列電影，過去60年來為美高梅賺進數十億美元，新作《007：生死有時》（No Time to Die）於去年10月上映，全球票房累計突破7.7億美元（約60.2億港元）。

除了007系列電影，美高梅旗下還擁有許多經典名片，包括《亂世佳人》（Gone with the Wind）、《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）、《湯姆與傑利》（Tom and Jerry）、《洛奇》（Rocky）和《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）等大作。

美高梅出品的影片至今共獲得180項奧斯卡，包括12項最佳影片，以及100座艾美獎（Emmy Award），此次收購將為亞馬遜的串流媒體大戰增添籌碼。

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責任編輯：李智美

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