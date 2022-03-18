▲ 【業績│零售股】中國利郎去年少賺16%至4.68億人幣 末期連特別息派16港仙、全年股息減派22%

內地服裝品牌中國利郎 （01234） 公布2021年業績，去年收入增26.1%至33.80億元（人民幣，下同）；經營利潤跌18.2%至5.33億元；純利跌16%至4.68億元；每股盈利39.09分；派末期息每股11港仙及特別末期息5港仙，即共16港仙，按年少68.8%；全年派34港仙，按年減22.7%。

中國利郎午前無升跌，報4.1元，以此推算，周息率約8.29厘。

中國利郎：存貨撥備加上零售毛利率及銷售費用較高拖累經營利潤率

中國利郎稱，銷售成本按年增加33.0%至19.65億元，毛利率為41.9%，按年減少3.0個百分點，減少主要因為去年錄得存貨撥備1.22億元，以反映鞋類產 品發展策略調整及清理過季庫存，如扣除存貨撥備影響，毛利率則約45.5%，按年增加0.6個百分點。存貨撥備也拖累經營利潤減少，加上零售毛利率及銷售費用均較高，經營利潤率下降 8.5個百分點至15.8%。

中國利郎去年底旗下「LILANZ」內地共有2,733家 零售店，年內淨減少28家，中國利郎原計劃全年淨增加50 家至100家門店，新開店少於預期，下半年多個省市出現疫情，故中國利郎開店計劃轉趨謹慎。

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