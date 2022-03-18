【券商點睇】國內降低股票類業務準備金比例 券商有望提升ROE

中國證券登記結算日前發布消息稱，為貫徹落實國務院金融委專題會議精神，降低市場資金成本，服務實體經濟健康發展，中國結算配合正在推進的貨銀對付（DVP）改革，自4月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例自18%調降至16%。

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經東興證券測算，本輪降低結算備付金繳納比例將釋放最多380億元（人民幣，下同）資金。根據證券業協會數據，截至2021年底證券行業客戶交易結算資金期末餘額約1.9萬億元，假設均為股票類業務交易資金，而結算備付金繳納比例降至16%，理論上最多將釋放資金約380億元，相當於行業淨資本的1.9%。結算備付金釋放將有效提升行業股本回報率（ROE）和盈利預期。去年證券行業實現淨利潤1,911.2億元，淨資產規模 2.57萬億元，ROE約為7.44%，估計釋放380億元流動資金將為證券行業帶來約20至30億元淨收入增量。

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東興證券認為，經過較長時間調整後，財富管理核心標的估值水平已回落至合理偏低水平，在業績關注回歸之際，相關標的投資價值凸顯，若市場調整接近尾聲，其估值修復是大概率事件。當前行業核心關注點仍在財富管理主綫，調降股票類業務準備金比例政策下，客戶資金規模較大的財富管理龍頭標的有望釋放更多資金，同時金融產品代銷情況的邊際改善將助力龍頭標的估值修復。

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記者：林衛