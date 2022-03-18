【基金撐市】市場看好「政策底」投資機會 基金自掏腰包踴躍回購

據內地報道，隨着市場估值回落至有吸引力的水平，國內基金公司自購熱情高漲。中庚基金於周四（17日藤發布公告稱，丘棟榮等三位基金經理將申購自家產品合計不低於2,200萬元（人民幣，下同）。此外，易方達基金公告亦稱，將自購2億元旗下權益類基金及「基金中基金」（FOF）。天弘基金宣布，再度自購1億元偏股票基金。

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此前，嘉實基金、萬家基金、永贏基金、前海開源基金等多家基金公司已先後公布回購自家基金，主要因基金對中國資本市場長期健康穩定發展的堅定信心，當前A股的投資性價比較高。據不完全統計，今年以來已有50家基金公司發起自購，實際自購金額超過18億元。其中，睿遠基金、滙添富基金、南方基金、中銀基金、國泰基金等多家公司實施自購的金額均超過1億元。

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對於自購行為，有基金經理表示，經過近期的回調，當前市場基本面風險釋放充分、估值回落至相當有吸引力的水平、政策扶持力度加大，權益資產的性價比和吸引力進一步提升。對於港股市場，看好價值股，以互聯網、科技、醫藥為代表的成長股等系統性投資機會；A股則看好大市值股份，如金融、地產）、能源及資源類公司等。

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記者：林衛