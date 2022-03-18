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【業績｜豬肉股】中糧家佳康績後走高9%　去年收入減少3成、末期息派0.18港元

股市 14:10 2022/03/18

分享：

【業績|豬肉股】中糧家佳康去年按生物資產公允價值調整後轉蝕4.6億元人民幣　末期息派0.18港元

中糧家佳康 （01610） 去年由於策略性減少豬肉進口量，營業收入按年減少30.1%至132.2億元人民幣。按生物資產公允價值調整後，轉虧蝕4.6億元人民幣，派發末期股息每股0.18港元。

中糧家佳康績後走高，升8.9%，報3.3元。

期內，中國生豬供應充足，生豬價格快速下跌，集團商品大豬銷售均價按年下跌43.5%，得益於生產效率的提升和疫病防控，生豬出欄量按年增長68%。受益於出欄量大幅增長，養殖業務實現營業收入66.96億元人民幣，按年提升5.6%。生鮮豬肉銷量按年增加52.3%。

同時，集團抓住新冠疫情期間家庭消費迅速增長的機遇，大力推廣品牌盒裝豬肉，品牌盒裝豬肉銷量按年增長43.6%。另外，集團整體毛利率在生物資產公允價值調整前為26.6%，按年提升2.8個百分點。

中糧家佳康在江蘇、湖北、吉林擁有3座現代化屠宰加工基地，內蒙古在建的屠宰加工基地和廣東在建的分割中心將於2022年內投產。同時又在吉林、內 蒙、天津、河北、河南、江蘇、湖北等省市建有現代化生豬養殖基地及配套 飼料廠，計劃進一步擴張生豬養殖產能。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

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編輯：姚卓然

港股 疫情 豬肉 豬肉股 豬價 中糧家佳康（01610）

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