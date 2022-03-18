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【大行點睇】外資大行表態唱好中國市場 高盛繼續增持中資股

股樓投資 13:03 2022/03/18

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自國務院金融委會議後，中港股市一洗頹風，恒指最多由低位反彈逾3,000點。由於中國政府釋出積極的政策訊號，部分消除了困擾中國市場已久的政策風險，大行相繼指出當下中國市場具備吸引力，未來前景轉趨樂觀。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

其中，高盛指基於良好的增長預目標、寬鬆政策、極低的估值，以及較低的投資者持倉，目前維持「增持」中國市場的看法。該行表示，目前中國市場超賣，MSCI中國的公允市盈率約為12.5倍，而不是目前的9.9倍，現在正處於6年來的最低點。高盛將MSCI中國指數目標調低，但仍意味存在27%的上行潛力，看好板塊包括受到中國政策支持的主題，如新基建，以及一些估值處於深度折價的板塊。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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摩根士丹利表示，國務院金融穩定發展委員會會議的聲明提及市場最為關切的問題，屬於積極的迹象，路徑已比以往更為清晰。該行保持中國股市「持有」評級，若出現疫情政策調整、地緣政治局勢緩和等情況，反彈可能會更為持續。而瑞銀亦觀察到積極的政策訊號，若中美雙方監管能在跨境審計監管上達成合作協議，外資撤離中概股的趨勢有望出現逆轉。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：林衛

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