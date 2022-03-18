政策利好大反彈 內房前景轉趨明朗？

國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會專題會議後點名提及內房行業，指出要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。其後在國務院金融穩定發展委員會會議亦提到對房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。內房政策料趨放鬆，房地產資金壓力降低，提振市場對物管行業信心。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）對整個板塊的前景不太樂觀。雖然消息面有條件令版板塊有力炒上，有貨的投資者短線可以先繼續坐貨觀望。但中長線内房的問題仍然存在，部分民營的房企負債率較高，不能忽視他們違約的風險。建議想入手的投資者應該選擇國企央企背景的股份。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（15：25 - 20：24），黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* （下附time code）

Time code

00：20 - 港股今日焦點速覽

01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：18 - 亞太股市早段市況速報

02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢

04：20 - 加息步伐明朗化 留意仍有兩項變數

06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響 俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？

07：49 - 俄烏局勢似緩和 美股有條件再上？

08：05 - 預計美股三大指數走向分化 納指受累加息波動更大

08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係 引恐慌性拋售

11：52 - 恒指18235點已是短期底？

12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮

13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點 再上衝睇22400點

14：44 - 港股反彈急 今日見回吐200至300點？

15：25 - 內房股大反彈 現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？

17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈 內房債務憂慮未散、未算樂觀

18：51 - 內房股中長綫低吼中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀房產 （00405） 更好

20：25 - 國務院表態後港股急彈 內銀股有望受益減息降準憧憬

22：45 - 港股波動不能忽視 內銀股防守性更強為較合適選擇

23：27 - 長和 （00001） 業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？

26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下 長和適合中長綫持有

26：38 - 港股開市前市況速報

27：16 - ET個股推介：保利物業 （06049）

30：57 - 觀眾問股：李寧 （02331） 業績怎分析？

35：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 49元買入可繼續持有？前景如何？

39：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 420元買入可繼續持有？

41：50 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.53元有貨繼續持有？

43：14 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現價可買入？

45：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？

47：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.2元買入上望多少？

49：52 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？

53：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？

55：39 - 港股開市初段市況速報

55：54 - 消息股：中國電力 （02380） 、長和 （00001） 、復星醫藥 （02196）

56：44 - 財經日誌提提你