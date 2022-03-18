  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲疫情】德國意大利確診續升 仍解除防疫限制

環球社會熱點 12:31 2022/03/18

分享：

德國與意大利的新冠確診個案繼續上升，而德國單日確診數字更創新高。但兩國仍計劃解除大部分防疫限制措施，意大利政府更計劃解散防疫專家委員會。

【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大 【下一頁】

意大利為首批遭受新冠疫情侵襲的西方國家，至今已錄得超過15.7萬名新冠患者死亡，為全球第8高。意大利自本月初以來的確診人數再次飆升，周四（17日）宣布再增近8萬宗確診。

但意大利政府宣布分階段取消大部分防疫限制，全國緊急狀態將於本月31日結束，負責向政府提供防疫建議的專家委員會將於當日解散。

至於強制50歲以上民眾必須接種新冠疫苗才能進入工作場所的要求，將於下月1日結束。

由5月1日起，政府不再強制民眾出示新冠疫苗接種證明或康復證明才能進入餐廳、健身室或乘搭公共交通工具。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）強調，政府如有必要仍會恢復防疫限制。但他表示對疫苗接種計劃充滿信心，稱去年接種計劃成功挽救8萬民眾的生命。

意大利約84%人口完成接種兩針疫苗，近65%人口已接種第3針。

衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）表示，目前沒有證據表明意大利需要推出第4針，但政府仍在考慮向長者提供第4針。

【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限 【下一頁】

至於德國周四也新增近30萬宗確診創單日新高。但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與16州領袖開會後表示，由於當地重症患者人數受控，決定解除防疫措施。

德國將由周日（20日）起，取消學校和超市等室內場所的口罩令，但診所和療養院仍實施口罩令。如各地的感染及住院人數回升，當地政府有權恢復防疫限制。

至於德國國會一直就強制接種疫苗措施進行辯論，料需時數周才能進行表決。

德國有75.79%人口接種最少1針疫苗，有75.09%人口完成接種。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展 ，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大
今日
【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大
【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限
2022/03/17
【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
2022/03/17
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
【南韓疫情】單日暴增62萬宗確診 料仍未見頂
2022/03/17
【南韓疫情】單日暴增62萬宗確診 料仍未見頂
【新冠疫情】加拿大或撤入境檢測要求 限完成疫苗接種者
2022/03/17
【新冠疫情】加拿大或撤入境檢測要求 限完成疫苗接種者

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大
今日 12:34
【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大
【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限
16:05 2022/03/17
【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
16:15 2022/03/17
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
疫情 傳染病 疫苗 口罩 防疫措施 德國 意大利 新冠肺炎 德拉吉 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏冀7國簽安全保證 俄或動用核威脅（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧
【烏克蘭戰爭】傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間12:00）
【南韓疫情】單日暴增62萬宗確診 料仍未見頂
【南韓疫情】單日暴增62萬宗確診 料仍未見頂
以色列發現Omicron結合BA.2新變種 2名旅客感染
以色列發現Omicron結合BA.2新變種 2名旅客感染
【烏克蘭戰爭】烏冀7國簽安全保證 俄或動用核威脅（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏冀7國簽安全保證 俄或動用核威脅（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基勸降假影片流出 英媒指破綻百出
【烏克蘭戰爭】澤連斯基勸降假影片流出 英媒指破綻百出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款