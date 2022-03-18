【歐洲疫情】德國意大利確診續升 仍解除防疫限制

德國與意大利的新冠確診個案繼續上升，而德國單日確診數字更創新高。但兩國仍計劃解除大部分防疫限制措施，意大利政府更計劃解散防疫專家委員會。

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意大利為首批遭受新冠疫情侵襲的西方國家，至今已錄得超過15.7萬名新冠患者死亡，為全球第8高。意大利自本月初以來的確診人數再次飆升，周四（17日）宣布再增近8萬宗確診。

但意大利政府宣布分階段取消大部分防疫限制，全國緊急狀態將於本月31日結束，負責向政府提供防疫建議的專家委員會將於當日解散。

至於強制50歲以上民眾必須接種新冠疫苗才能進入工作場所的要求，將於下月1日結束。

由5月1日起，政府不再強制民眾出示新冠疫苗接種證明或康復證明才能進入餐廳、健身室或乘搭公共交通工具。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）強調，政府如有必要仍會恢復防疫限制。但他表示對疫苗接種計劃充滿信心，稱去年接種計劃成功挽救8萬民眾的生命。

意大利約84%人口完成接種兩針疫苗，近65%人口已接種第3針。

衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）表示，目前沒有證據表明意大利需要推出第4針，但政府仍在考慮向長者提供第4針。

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至於德國周四也新增近30萬宗確診創單日新高。但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與16州領袖開會後表示，由於當地重症患者人數受控，決定解除防疫措施。

德國將由周日（20日）起，取消學校和超市等室內場所的口罩令，但診所和療養院仍實施口罩令。如各地的感染及住院人數回升，當地政府有權恢復防疫限制。

至於德國國會一直就強制接種疫苗措施進行辯論，料需時數周才能進行表決。

德國有75.79%人口接種最少1針疫苗，有75.09%人口完成接種。

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責任編輯：鄭錦玲