【業績│建滔系】建滔集團午後轉升近2%　全年純利增1.25倍、派末期息2.44元　周息率約8厘

▲ 【業績│建滔系】建滔集團全年收入增3成、純利增1.25倍至105.7億元 派末期息2.44元、全年派息增31.6%

建滔集團 （00148） 公布去年業績，期內營業額升3成至567.55億元；純利約105.65億元，按年增1.25倍。建滔集團每股賺9.537元，派末期息每股2.44元，按年增1.44倍。建滔集團全年派息3元，按年增31.6%。

建滔集團午前收報37.3元，跌0.27%，以此推算，周息率約8厘。午後轉升1.9%至38.1元。

建滔集團業務分部方面，建滔稱，去年電子消費產品需求激增，刺激覆銅面板及其上游物料注需求，建滔稱，去年全年合共銷售覆銅面板1.24億張，按年增600萬張，再創紀錄新高。覆銅面板部門收入增76%至292.06億元，EBITDA（未扣利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年增132%至90.64億元。

建滔稱印刷線路板部門受惠產品平均售價持續上升，有效轉嫁覆銅面板價格上漲帶來的成本升幅，更實現了利潤空間的擴張。印刷線路板部門收入升29%至136.08億元，EBITDA升5%至17.57億元。

全球經濟復甦，建滔指出，部門多種化工產品價格上漲。其中以醋酸，燒鹼及雙酚A的價格升幅最為顯著，化工部門收入增55%至163.77億元，EBITDA升184%至43.86億元；房地產部門則因交付單位數量減少，收入則降71%至23.75億元；EBITDA跌57%至15.22億元。

建滔提到，今年會提升上游物料的產能以鞏固垂直整合的競爭優勢，計畫新增銅箔每月1500噸，玻璃絲4200噸，玻璃布1300萬米，建滔又透露，會向新能源電池、封裝基板等延伸產業鏈發展。建滔表示，多層印刷線路板每月產能也將增加160萬平方呎。

海外產能方面，建滔透露正積極研究在泰國增加覆銅面板、上游物料及印刷線路板產能的可行性。

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