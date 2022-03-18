  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│建滔系】建滔集團午後轉升近2%　全年純利增1.25倍、派末期息2.44元　周息率約8厘

股市 13:07 2022/03/18

分享：

【業績│建滔系】建滔集團全年收入增3成、純利增1.25倍至105.7億元　派末期息2.44元、全年派息增31.6%

建滔集團 （00148） 公布去年業績，期內營業額升3成至567.55億元；純利約105.65億元，按年增1.25倍。建滔集團每股賺9.537元，派末期息每股2.44元，按年增1.44倍。建滔集團全年派息3元，按年增31.6%。

建滔集團午前收報37.3元，跌0.27%，以此推算，周息率約8厘。午後轉升1.9%至38.1元。

建滔集團業務分部方面，建滔稱，去年電子消費產品需求激增，刺激覆銅面板及其上游物料注需求，建滔稱，去年全年合共銷售覆銅面板1.24億張，按年增600萬張，再創紀錄新高。覆銅面板部門收入增76%至292.06億元，EBITDA（未扣利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年增132%至90.64億元。

建滔稱印刷線路板部門受惠產品平均售價持續上升，有效轉嫁覆銅面板價格上漲帶來的成本升幅，更實現了利潤空間的擴張。印刷線路板部門收入升29%至136.08億元，EBITDA升5%至17.57億元。

全球經濟復甦，建滔指出，部門多種化工產品價格上漲。其中以醋酸，燒鹼及雙酚A的價格升幅最為顯著，化工部門收入增55%至163.77億元，EBITDA升184%至43.86億元；房地產部門則因交付單位數量減少，收入則降71%至23.75億元；EBITDA跌57%至15.22億元。

建滔提到，今年會提升上游物料的產能以鞏固垂直整合的競爭優勢，計畫新增銅箔每月1500噸，玻璃絲4200噸，玻璃布1300萬米，建滔又透露，會向新能源電池、封裝基板等延伸產業鏈發展。建滔表示，多層印刷線路板每月產能也將增加160萬平方呎。

海外產能方面，建滔透露正積極研究在泰國增加覆銅面板、上游物料及印刷線路板產能的可行性。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

相關文章：

【業績｜建滔系】建滔積層板去年盈利升1.4倍　末期股息派120港仙

【盈喜股】建滔系發盈喜　建滔集團去年增長約113%、建滔積層板料多賺150%

港股 建滔集團（00148） EBITDA 純利 營業額 派息 經濟 地產 泰國

上一篇文章

【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助

下一篇文章

【內房危機】祥生控股以2.72億人幣出售浙江台州市物業58.5%權益　「從而可改善流動資金狀況」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款