【蘋果新品】Studio Display一上架就被投訴　蘋果承諾將推更新改善

蘋果（Apple）在上周發布會上，除了帶來全新iPhone SE及iPad Air等產品外，也宣布推出外接屏幕Studio Display，引起不少果迷期待其真實效能。而Studio Display今（18日）上架之際，提前收到Studio Display進行評測的外媒，也陸續刊登評價。外媒一致反應，Studio Display的視像鏡頭性能有瑕疵，表現強差人意。

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據蘋果官方資料顯示，Studio Display配備A13 Bionic處理器和1,200萬像素視像鏡頭，支援 Center Stage功能，外界期望其視像鏡頭效果，應擁有高畫質和影像。但綜合多個外媒，包括：《The Verge》、《TechCrunch》等的評測，一致認為Studio Display鏡頭的效果失真、起格及欠缺細節。

The Verge編輯Nilay Patel在FaceTime、Zoom、Photo Booth和Quick Time上進行測試，無論是在良好光線抑或昏暗環境，連接Mac Studio電腦和MacBook Pro時，表現都欠佳。《華爾街日報》編輯Joanna Stern更指，影像充滿雜訊，質素比舊款BlackBerry更惡劣。

蘋果：承認系統運作未如預期

The Verge編輯Nilay Patel其後聯絡蘋果，並提供一系列照片證據，強調攝影鏡頭的性能強差人意。蘋果發言人Jennie Orphanopoulos隨即表示，團隊已查看相關的照片，並發現確實存在問題，系統運作未如預期，將會在稍後透過推出軟件升級進行修復。

不過，蘋果就未有透露更新會在何時提供，也未知如何補償已經購買Studio Display而受影響的用戶。

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責任編輯：曾曉汶

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