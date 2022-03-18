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【蘋果新品】Studio Display一上架就被投訴　蘋果承諾將推更新改善

科技 12:22 2022/03/18

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蘋果（Apple）在上周發布會上，除了帶來全新iPhone SE及iPad Air等產品外，也宣布推出外接屏幕Studio Display，引起不少果迷期待其真實效能。而Studio Display今（18日）上架之際，提前收到Studio Display進行評測的外媒，也陸續刊登評價。外媒一致反應，Studio Display的視像鏡頭性能有瑕疵，表現強差人意。

【蘋果發布會】蘋果推出M1 Ultra芯片　Mac Studio頂級配置達6萬元

【蘋果開箱】搶先試玩新色iPad Air　升級M1芯片成平價iPad Pro？（多圖）

據蘋果官方資料顯示，Studio Display配備A13 Bionic處理器和1,200萬像素視像鏡頭，支援 Center Stage功能，外界期望其視像鏡頭效果，應擁有高畫質和影像。但綜合多個外媒，包括：《The Verge》、《TechCrunch》等的評測，一致認為Studio Display鏡頭的效果失真、起格及欠缺細節。

The Verge編輯Nilay Patel在FaceTime、Zoom、Photo Booth和Quick Time上進行測試，無論是在良好光線抑或昏暗環境，連接Mac Studio電腦和MacBook Pro時，表現都欠佳。《華爾街日報》編輯Joanna Stern更指，影像充滿雜訊，質素比舊款BlackBerry更惡劣。

蘋果：承認系統運作未如預期

The Verge編輯Nilay Patel其後聯絡蘋果，並提供一系列照片證據，強調攝影鏡頭的性能強差人意。蘋果發言人Jennie Orphanopoulos隨即表示，團隊已查看相關的照片，並發現確實存在問題，系統運作未如預期，將會在稍後透過推出軟件升級進行修復。

不過，蘋果就未有透露更新會在何時提供，也未知如何補償已經購買Studio Display而受影響的用戶。

【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用  

責任編輯：曾曉汶

另外，蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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