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【石Sir午市閒談】今日推介山東墨龍｜頤海國際、越秀交通基建、復星醫藥、百威亞太、上海醫藥最新部署

股市 12:37 2022/03/18

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恒生指數中午收報20988點，跌512點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介山東墨龍 （00568） ，另亦會分析頤海國際 （01579） 、越秀交通基建 （01052） 、復星醫藥 （02196） 、百威亞太 （01876） 、上海醫藥 （02607） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 山東墨龍（00568） 頤海國際（01579） 越秀交通基建（01052） 復星醫藥（02196） 百威亞太（01876） 上海醫藥（02607） 石鏡泉

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