▲ 【業績|建滔系】建滔積層板去年盈利升1.4倍 末期股息派120港仙

建滔積層板 （01888） 去年營業額升66%至288億元，盈利升1.4倍至67.8億元，建議每股末期股息升2.4倍至1.2港元，因去年均派發中期及末期特別息，全年股息因而下跌4成至1.5港元。

集團表示，去年銅箔、環氧樹脂、玻璃絲及玻璃布等上游物料因需求上升，出現不同程度供不應求的情況，價格持續攀升，同時加速了覆銅面板產品提價速度。集團擁有完善的垂直整合產業鏈，各上游物料可完全自給自足，享有上游物料及覆銅面板的雙重提價紅利。覆銅面板營業額上升71%至279.9億元。

地產部門方面，去年錄得主要來自位於中國華東花橋建滔裕花園四期及五期之部分銷售入賬，部門營業額7.2億元，按年下降9%。

展望未來，集團表示對2022年的發展充滿信心，並認為5G產品應用將迅速提升，汽車行業持續新能源化及智慧化，因應市場的需求增長，集團提早作出部署，位於廣東省韶關市新增的每月120萬張環氧玻璃纖維覆銅面板產能將於年內全數投入使用。

上游物料方面，集團在清遠市將增加銅箔產能每月1,500噸及玻璃絲產能每月4,200 噸，在韶關市將增加玻璃布產能每月1,300萬米。

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編輯：姚卓然