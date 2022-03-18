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【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大

環球社會熱點 12:34 2022/03/18

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曾有外國報告指出，民眾在接種輝瑞新冠肺炎疫苗後出現罕見副作用－心肌炎。法國有研究發現，被診斷患有心肌炎人士接種疫苗仍然安全，沒有受訪者在打針後出現有任何嚴重副作用或心肌炎復發。研究人員希望，結果可鼓動更多民眾接種。

【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限 【下一頁】

【輝瑞疫苗】料向美國申請 為65歲以上打第4針 【下一頁】

周四（17日）歐洲一個心臟病學線上會議中，匯報一份接種輝瑞疫苗（Pfizer）與心肌炎患者關係的法國研究。研究顯示，55名年輕男性心肌炎患者在接種輝瑞疫苗後，沒有出現任何嚴重過敏反應或心肌炎，認為打針不會增加心肌炎的風險。

領導研究的法國醫院Hospices Civils de Lyon研究員Abou Saleh表示，由於曾有心肌炎病史人士因罕見副作用拒絕接種疫苗，促使團隊展開研究。通過今次研究，Saleh希望刺激有心肌炎病史民眾接種疫苗。惟研究仍未通過同行評審，正在等待評核結果。

過去曾有報道指，年輕男性在接種mRNA技術疫苗（即輝瑞及Moderna）後出現心肌炎，不少人打完次劑後發現，年齡多屆乎18至29歲。但今次研究參與者主要接種輝瑞疫苗，結果未必適用於其他疫苗接種者。

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責任編輯：吳漢培

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