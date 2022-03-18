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【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件（第二版）

環球社會熱點 19:33 2022/03/18

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俄羅斯烏克蘭已舉行第4輪和談，據悉已擬定多項具體內容。俄羅斯總統普京周四（17日）致電土耳其總統埃爾多安，透露俄方在和平協議內的確切要求。普京指，目前最大分歧是克里米亞地位及烏東頓巴斯地區問題，希望與澤連斯基進行面對面談判。

（第二版更新埃爾多安及俄方回應）

傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧 【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）首席顧問兼發言人卡林（Ibrahim Kalin）接受BBC訪問時透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四致電埃爾多安，表示俄羅斯停火要求分為兩類。卡林稱前4項要求對烏克蘭並不困難，包括要求烏克蘭維持中立及放棄加入北約，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前已公開承認烏國不會加入北約，滿足俄方要求。

普京亦要求烏克蘭解除武裝，確保不會對俄構成威脅，而且必須立法保護俄語，以及「去納粹化」（de-Nazification）。卡林認為，估計烏克蘭可透過譴責及承諾打擊新納粹主義，達成俄方要求。

烏望簽集體安全保證 聯合國5常國加德土擔保 【下一頁】

卡林指，俄烏雙方對另一部分停火條件存重大分歧，他未有具體提及，僅表示牽涉烏東頓巴斯（Donbas）地區及克里米亞地位問題。BBC估計，俄方要求烏克蘭公開承認烏東頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）獨立地位，以及在2014年非法吞併的克里米亞屬俄羅斯領土。

普京向埃爾多安表示，需要與澤連斯基面對面會談解決分歧；澤連斯基亦公開稱已準備好與普京見面進行談判。

埃爾多安辦公室發表聲明指，總統向普京表示，俄烏要在關鍵問題達成共識，需要雙方領袖進行會晤，再次建議普京與澤連斯基在土耳其面對面會談。埃爾多安亦稱，若俄烏宣布永久停火，可為徹底解決烏克蘭危機鋪路，希望兩國談判能取得積極成果。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方談判代表已作全天候準備，但烏方代表卻拖延談判進程，表明和談沒有重大進展，當會談有突破將告知公眾。

BBC認為，當雙方達成和平協議，普京及其追隨者可視之為重大勝利，但對烏克蘭而言，若未有清晰列明協議細節，普京或其繼任人可能藉此再次入侵烏克蘭。

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責任編輯：郭麗明

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