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【提早暑假】香港電車姊妹公司叮叮科創 推STEM網上訓練營4月開班

理財智慧 13:19 2022/03/18

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香港電車的姊妹公司 「叮叮科創」（tramplus），為配合本地學生提前放暑假，將於4月推出「趣味電車STEM網上訓練營」（STEM with Tram: Early Summer Bootcamp），並將於本月底起推出「Tram+ NFT Art Hackathon」活動，協助本地學生掌握非同質化代幣（NFT）及元宇宙等概念。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥   亂咁入市捱苦果

訓練營的課程日數共4日，全長10小時，最早一組課程將於4月11日開班，目標對象以中一至中三學生（Grade 7-9、Year 8-10）為主，教學語言為英文，並以廣東話輔助。參與課程的學生將每人獲發一套DIY太陽能電車模型製作套裝，目標是透過富趣味的活動及創意解難的教學模式，以日常接觸到的工程技術為實例，啟發學生自主學習及創新思維。

課程費用為4,580元，即日起至3月31日報名，可享3,880元的早鳥優惠。

訓練營每天課程均有不同主題，包括﹕

1. 透過組裝太陽能電車模型，認識電車的基本結構及工程知識，構想理想中的未來電車

2. 認識香港常見的能源模式及電車節能技術，分組構思及匯報可持續發展的智慧城市藍圖

3. 體驗應用程式開發（App Development）及介面設計（UI Design），探討公共交通的用戶體驗發展

4. 學習利用MIT’s Scratch編碼程式（Coding） 模擬電車自動駕駛（Self-driving simulator），探索現今自動駕駛科技

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tramplus亦將推出費用全免的活動「Tram+ NFT Art Hackathon」，旨在鼓勵中學生把握「暑假」增值自己。活動分2階段進行，第1階段的「NFT網上研討會」，將於3月下旬至4月舉行，以中學生、教師、家長及有興趣人士為對象，大學講師及業界人士會即席分享對未來電⾞及城市設計的構想，研討會主題包括「區塊鏈及NFT的基礎認識 – 如何影響日常生活」、「區塊鏈的應用 – 城市發展與文化保育」，以及「NFT藝術DIY創作坊」。

第2階段的「校際NFT設計比賽」，將於4月至5月舉行，以中一至中三年級學生為對象，參加者需根據大會提供之素材或自行創作，發揮對未來電車的想像，提交2份具NFT發展潛力的作品。比賽主題為「電車與智慧城市」，設有冠、亞、季軍及優異獎。

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責任編輯：嚴浩文

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