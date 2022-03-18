業績造好股價跌 李寧（02331）業績怎分析？

李寧 （02331） 上日公布業績，績後今早股價跌逾6%，半日收報60元。李寧去年多淨溢利按年賺1.6倍至40.1億元人民幣，淨利率由11.7%提高至17.8%。末期息45.97分人民幣，按年增加1.2倍。股價高開1.6%其後轉弱。曾經跌近7%，報59.25元。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）表示李寧業績整體而言符合預期，不論是收入、純利及毛利率三大指標按年都有升幅。但公司下半年的毛利率輕微下跌。而且，體育品牌去年因爲新疆棉事件被炒起，行業的估值仍然偏高。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（30：57 - 35：44），黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* （下附time code）

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00：20 - 港股今日焦點速覽

01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：18 - 亞太股市早段市況速報

02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢

04：20 - 加息步伐明朗化 留意仍有兩項變數

06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響 俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？

07：49 - 俄烏局勢似緩和 美股有條件再上？

08：05 - 預計美股三大指數走向分化 納指受累加息波動更大

08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係 引恐慌性拋售

11：52 - 恒指18235點已是短期底？

12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮

13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點 再上衝睇22400點

14：44 - 港股反彈急 今日見回吐200至300點？

15：25 - 內房股大反彈 現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？

17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈 內房債務憂慮未散、未算樂觀

18：51 - 內房股中長綫低吼中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀房產 （00405） 更好

20：25 - 國務院表態後港股急彈 內銀股有望受益減息降準憧憬

22：45 - 港股波動不能忽視 內銀股防守性更強為較合適選擇

23：27 - 長和 （00001） 業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？

26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下 長和適合中長綫持有

26：38 - 港股開市前市況速報

27：16 - ET個股推介：保利物業 （06049）

30：57 - 觀眾問股：李寧 （02331） 業績怎分析？

35：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 49元買入可繼續持有？前景如何？

39：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 420元買入可繼續持有？

41：50 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.53元有貨繼續持有？

43：14 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現價可買入？

45：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？

47：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.2元買入上望多少？

49：52 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？

53：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？

55：39 - 港股開市初段市況速報

55：54 - 消息股：中國電力 （02380） 、長和 （00001） 、復星醫藥 （02196）

56：44 - 財經日誌提提你