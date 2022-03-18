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業績造好股價跌 李寧（02331）業績怎分析？

股市 11:46 2022/03/18

分享：

李寧 （02331）  上日公布業績，績後今早股價跌逾6%，半日收報60元。李寧去年多淨溢利按年賺1.6倍至40.1億元人民幣，淨利率由11.7%提高至17.8%。末期息45.97分人民幣，按年增加1.2倍。股價高開1.6%其後轉弱。曾經跌近7%，報59.25元。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）表示李寧業績整體而言符合預期，不論是收入、純利及毛利率三大指標按年都有升幅。但公司下半年的毛利率輕微下跌。而且，體育品牌去年因爲新疆棉事件被炒起，行業的估值仍然偏高。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（30：57 - 35：44），黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* （下附time code）

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢
04：20 - 加息步伐明朗化    留意仍有兩項變數
06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響     俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？
07：49 - 俄烏局勢似緩和    美股有條件再上？
08：05 - 預計美股三大指數走向分化    納指受累加息波動更大
08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係    引恐慌性拋售
11：52 - 恒指18235點已是短期底？
12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮
13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點    再上衝睇22400點
14：44 - 港股反彈急     今日見回吐200至300點？
15：25 - 內房股大反彈    現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？
17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈    內房債務憂慮未散、未算樂觀
18：51 - 內房股中長綫低吼中海外  （00688）  、潤地  （01109）  、越秀房產  （00405）  更好
20：25 - 國務院表態後港股急彈    內銀股有望受益減息降準憧憬
22：45 - 港股波動不能忽視     內銀股防守性更強為較合適選擇
23：27 - 長和  （00001）  業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？
26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下    長和適合中長綫持有
26：38 - 港股開市前市況速報
27：16 - ET個股推介：保利物業  （06049）
30：57 - 觀眾問股：李寧  （02331）  業績怎分析？
35：37 - 觀眾問股：中國平安  （02318）  49元買入可繼續持有？前景如何？
39：45 - 觀眾問股：騰訊  （00700）  420元買入可繼續持有？
41：50 - 觀眾問股：建設銀行  （00939）  5.53元有貨繼續持有？
43：14 - 觀眾問股：中銀香港  （02388）  現價可買入？
45：27 - 觀眾問股：港交所  （00388）  觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？
47：19 - 觀眾問股：中海油  （00883）  9.2元買入上望多少？
49：52 - 觀眾問股：銀娛  （00027）  50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？
53：28 - 觀眾問股：滙豐  （00005）  負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？
55：39 - 港股開市初段市況速報
55：54 - 消息股：中國電力  （02380）  、長和  （00001）  、復星醫藥  （02196）
56：44 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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