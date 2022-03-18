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長和001績後股價逆市升逾2% 大市「避風港」值得吸納？

股市 11:43 2022/03/18

分享：

長和 （00001） 績後股價逆市造好，升逾2%。港股連續兩日大幅反彈累升逾3000點後，恒指今早回吐，先低開逾200點，早段跌幅擴大至逾500點，失守二萬一，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為大市風雨飄搖下，長和 （00001） 絕對是很好的「避風港」，股價「硬淨」，即使大市再跌，長和亦有較強的抗跌空間，加上息率達4、5厘，適宜中長綫持有。

長和上日公布業績，去年盈利按年賺15%，符合市場預期。黃偉豪指雖然長和電訊業務息稅前盈利（EBIT）跌兩成八，但長和的綜合型業務可拉上補下，且主力為公用業務，受經濟影響較少，因此長和是適合中長綫持有的選擇。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（23：27-26：37），黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略*（下附time code）

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢
04：20 - 加息步伐明朗化    留意仍有兩項變數
06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響     俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？
07：49 - 俄烏局勢似緩和    美股有條件再上？
08：05 - 預計美股三大指數走向分化    納指受累加息波動更大
08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係    引恐慌性拋售
11：52 - 恒指18235點已是短期底？
12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮
13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點    再上衝睇22400點
14：44 - 港股反彈急     今日見回吐200至300點？
15：25 - 內房股大反彈    現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？
17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈    內房債務憂慮未散、未算樂觀
18：51 - 內房股中長綫低吼中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀房產 （00405） 更好
20：25 - 國務院表態後港股急彈    內銀股有望受益減息降準憧憬
22：45 - 港股波動不能忽視     內銀股防守性更強為較合適選擇
23：27 - 長和 （00001） 業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？
26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下    長和適合中長綫持有
26：38 - 港股開市前市況速報
27：16 - ET個股推介：保利物業 （06049）
30：57 - 觀眾問股：李寧 （02331） 業績怎分析？
35：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 49元買入可繼續持有？前景如何？
39：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 420元買入可繼續持有？
41：50 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.53元有貨繼續持有？
43：14 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現價可買入？
45：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？
47：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.2元買入上望多少？
49：52 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？
53：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？
55：39 - 港股開市初段市況速報
55：54 - 消息股：中國電力 （02380） 、長和 （00001） 、復星醫藥 （02196）
56：44 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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