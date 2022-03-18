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【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場

科技 11:34 2022/03/18

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Spotify刊登兩個招聘廣告，招募從事與區塊鏈「Web3」相關早期項目的人才，預計是為進軍NFT市場作好準備。

非同質化代幣（NFT）成為了如今最熱門的話題之一，無論是名人抑或是企業，都紛紛投身NFT市場。近日Spotify就刊登兩個招聘廣告，招募從事與區塊鏈「Web3」相關早期項目的人才，外媒預計Spotify正制定計劃，將區塊鏈技術和NFT添加到其串流媒體服務，有望提高音樂人收入。

【虛擬實境】Audi結合VR技術　打造車用娛樂

【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram

據金融時報報道，Spotify的招聘廣告顯示，其「探索增長」團隊正招募一名工程師，這團隊主要負責透過「Web3」等新技術帶動公司增長。另外，該企也正為「創新及市場情報」小組，招募一名在內容創作、媒體、「Web3」及新興科技行業有經驗的經理，主要協助Spotify制定遠大的發展方向。

金融時報指，目前似乎顯示Spotify在「Web3」領域仍在實驗階段。而Spotify發言人也拒絕回應相關傳聞。

事實上，不少加密幣業界人士認為，NFT的應用今年將在音樂產業有所突破，包括販售數位專輯，或利用NFT提供演唱會相關商品、後台通行證等福利。除了在Spotify等串流媒體平台賺取版權費用，NFT也可成為音樂人另一賺錢門路。

【網絡安全】NFT安全風險增　HKCERT揭3大攻擊手法

責任編輯：曾曉汶

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