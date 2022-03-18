【新冠保障】AIA擴大確診住院保障特別賠償安排　至覆蓋7個醫管局指定社區治療設施

▲ AIA擴大確診住院保障特別賠償安排至覆蓋7個醫管局指定社區治療設施。

友邦AIA早前宣佈，擴大確診2019冠狀病毒病的合資格客戶之住院保障特別賠償安排至以下醫院管理局指定的社區治療設施，包括青衣社區隔離設施、新田社區隔離設施、港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施及粉嶺社區隔離設施。

連同之前宣佈的3個醫管局指定社區治療設施，即亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心，AIA的住院保障特別賠償安排已合共覆蓋7個醫院管理局指定社區治療設施。

AIA早前指，因應政府現行的隔離治療設施，提供住院保障的特別賠償安排，若合資格個人醫療及團體醫療的客戶不幸確診2019冠狀病毒病，除入住公立醫院外，於醫院管理局指定的社區治療設施，可獲得按其現有醫療保單條款提供的住院入息／住院惠益／住院現金惠益而推出的特別賠償安排。

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