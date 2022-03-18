  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠保障】AIA擴大確診住院保障特別賠償安排　至覆蓋7個醫管局指定社區治療設施

Hot Talk 11:34 2022/03/18

分享：

AIA擴大確診住院保障特別賠償安排至覆蓋7個醫管局指定社區治療設施。

友邦AIA早前宣佈，擴大確診2019冠狀病毒病的合資格客戶之住院保障特別賠償安排至以下醫院管理局指定的社區治療設施，包括青衣社區隔離設施、新田社區隔離設施、港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施及粉嶺社區隔離設施。

連同之前宣佈的3個醫管局指定社區治療設施，即亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心，AIA的住院保障特別賠償安排已合共覆蓋7個醫院管理局指定社區治療設施。

AIA早前指，因應政府現行的隔離治療設施，提供住院保障的特別賠償安排，若合資格個人醫療及團體醫療的客戶不幸確診2019冠狀病毒病，除入住公立醫院外，於醫院管理局指定的社區治療設施，可獲得按其現有醫療保單條款提供的住院入息／住院惠益／住院現金惠益而推出的特別賠償安排。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【新冠保障】AIA推住院保障特別賠償安排　倘被隔離可獲住院入息等保障

【新冠保障】網上人壽保險公司Blue推藥劑保險　納快測套裝、口罩等至實報實銷範圍

【新冠保障】中銀集團保險：將推短暫失業保險　個別產品擬涵蓋新冠門診住院費用、隔離津貼

【新冠保障】萬通保險提供確診現金津貼及疫苗副作用保障　準客戶及現有客戶均可享

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
醫療保險 疫情 住院醫療計劃 友邦保險（01299） 隔離營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【美股收市】油價重上百關 道指漲417點 納指升1.3% 中概股回吐4.6%
【美股收市】油價重上百關 道指漲417點 納指升1.3% 中概股回吐4.6%
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款