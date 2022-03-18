  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請

宏觀解讀 16:00 2022/03/18

分享：

【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請

香港失業率急升0.6百分點至4.5%，行政長官林鄭月娥在抗疫記者會公布，推出新一輪「保就業計劃2022」。林鄭月娥預告，保就業計劃2022將可惠及110萬至130萬人，涉資260億至310億元。林鄭月娥稱，與前一輪保就業不同，保就業計劃2022年會有所聚焦，新設申請條件，預告最快4月接受申請，計劃為期三個月（5月至7月）。

林鄭月娥稱，目前保就業計劃2022建議仍屬框架，須與商會、工會、立法會商議細節，期望保就業2022可與上輪計劃相同，能在疫情退卻時，令經濟快速重回升軌。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

本港失業率升0.6個百分點至4.5%創半年高 消費旅遊相關行業失業率6.9%，可見【下一頁】

大超市藥房物管等　不可申請保就業2022

她表示，因應上輪保就業計劃所收意見，除了原有法定或公營機構不獲津貼外，部分行業基本不受疫情影響，在保就業計劃2022中也不會獲得補貼。她點名提及的行業，包括大型超市、大藥房、物業管理、金融機構、銀行、電訊、速遞等行業。

林鄭月娥在記者會曾稱廣播業也會被剔除，其後政府新聞稿澄清，廣播業仍可申請，並列出10大初步剔除名單的行業，如用於隔離的酒店、地產商、私家醫院等，並補充初步名單只適用於「聘用多於50名員工的企業」。

其他條件方面，林鄭月娥稱，會新設受惠僱員工資上限，月薪逾3萬的員工不會獲發補貼，每名受惠僱員每月獲發8000元，與上輪以9000元或員工月薪一半為限不同。

她續指，企業申請保就業的受惠僱員人數，不可多於前一輪申請的人數，部分大型企業會有人數上限，而所有補貼只可用於支薪。

港府再推保就業計劃 本地餐飲股向上、譚仔太興急升，可見【下一頁】

下午2時交代「臨時失業支援」

另外，林鄭月娥今早指，下午2時港府將交代臨時失業支援計劃詳情﹐涉資30億元，助30萬名短期失業人士。

港府下午公布，臨時失業支援3月23日（星期三）接受申請，申請期為3星期。計劃將惠及全職、兼職和自顧人士，停薪留職亦可受惠，合資格人士會劃一獲得1萬元。

申請者在去年第四季內，至少有一個月受僱，其月薪須介乎2,700元至3萬元，在提交申請前，至少連續30日沒有工作。

***疫下寵物市場有商機，重溫今集《ET贏商有計》話你知***

相關文章：

【保就業】獨立股評人David Webb：前年「保就業」超支近百億　酒吧、健身房等只佔總資助近1成（附十大資助企業表）

開啟hket App，閱讀全文
經濟 保就業 就業 林鄭月娥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【港股收市】恒指跌88點　全周「過山車」累升858點、高低波幅3410點（不斷更新）
【港股收市】恒指跌88點　全周「過山車」累升858點、高低波幅3410點（不斷更新）
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款