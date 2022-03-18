【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請

▲ 【保就業2022】林鄭：再推保就業 助110萬至130萬人、涉資約300億 超市銀行等不可申請

香港失業率急升0.6百分點至4.5%，行政長官林鄭月娥在抗疫記者會公布，推出新一輪「保就業計劃2022」。林鄭月娥預告，保就業計劃2022將可惠及110萬至130萬人，涉資260億至310億元。林鄭月娥稱，與前一輪保就業不同，保就業計劃2022年會有所聚焦，新設申請條件，預告最快4月接受申請，計劃為期三個月（5月至7月）。

林鄭月娥稱，目前保就業計劃2022建議仍屬框架，須與商會、工會、立法會商議細節，期望保就業2022可與上輪計劃相同，能在疫情退卻時，令經濟快速重回升軌。

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大超市藥房物管等 不可申請保就業2022

她表示，因應上輪保就業計劃所收意見，除了原有法定或公營機構不獲津貼外，部分行業基本不受疫情影響，在保就業計劃2022中也不會獲得補貼。她點名提及的行業，包括大型超市、大藥房、物業管理、金融機構、銀行、電訊、速遞等行業。

林鄭月娥在記者會曾稱廣播業也會被剔除，其後政府新聞稿澄清，廣播業仍可申請，並列出10大初步剔除名單的行業，如用於隔離的酒店、地產商、私家醫院等，並補充初步名單只適用於「聘用多於50名員工的企業」。

其他條件方面，林鄭月娥稱，會新設受惠僱員工資上限，月薪逾3萬的員工不會獲發補貼，每名受惠僱員每月獲發8000元，與上輪以9000元或員工月薪一半為限不同。

她續指，企業申請保就業的受惠僱員人數，不可多於前一輪申請的人數，部分大型企業會有人數上限，而所有補貼只可用於支薪。

下午2時交代「臨時失業支援」

另外，林鄭月娥今早指，下午2時港府將交代臨時失業支援計劃詳情﹐涉資30億元，助30萬名短期失業人士。

港府下午公布，臨時失業支援3月23日（星期三）接受申請，申請期為3星期。計劃將惠及全職、兼職和自顧人士，停薪留職亦可受惠，合資格人士會劃一獲得1萬元。

申請者在去年第四季內，至少有一個月受僱，其月薪須介乎2,700元至3萬元，在提交申請前，至少連續30日沒有工作。

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