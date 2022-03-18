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【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請

宏觀解讀 11:30 2022/03/18

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【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請

行政長官林鄭月娥在抗疫記者會公布，推出新一輪「保就業計劃2022」。林鄭月娥預告，保就業2022將可惠及110萬至130萬人，涉資260億至310億元。林鄭月娥稱，與前一輪保就業不同，保就業2022年會有聚焦，會新設申請條件，預告最快4月接受申請，計劃為期5月至7月三個月。

林鄭月娥稱，目前保就業2022建議仍屬框架，須與商會、工會、立法會商議細節。

她表示，因應上輪保就業計劃所收意見，部分行業在今年不會獲得補貼，包括大型超市、大藥房、物業管理、金融機構、銀行、電訊、廣播、速遞等行業。

下午2時交代「臨時失業支援」

另外，林鄭月娥指，下午2時港府將交代臨時失業支援計劃詳情﹐涉資30億元，助30萬名短期失業人士。

政府宣布，將於今日下午2時舉行記者會，交代第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃的申請詳情，由政策創新與統籌辦事處總監何珮玲及民政事務總署副署長張誼主持，負責協助推行計劃的政府代理人羅兵咸永道諮詢服務亦有代表出席。

相關文章：

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經濟 保就業 就業 林鄭月娥

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